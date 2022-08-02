Бельгія наклала санкції на російські активи: заморозили понад 50 мільярдів євро

Бельгія вдарила санкційними обмеженнями по росіянам, компаніям та юридичним особам, які підтримали агресію РФ проти України. Загалом країна заморозила понад 50 мільярдів євро.

Бельгія заморозила російські активи на суму понад 50 мільярдів євро. Під санкції попали люди, компанії та юридичні особи.

Про це пише видання De Morgen.

Як стало відомо, Бельгія заморозила всі види фінансових активів: зокрема гроші та акції, які зосереджені в країні і якими володіють росіяни. Загалом санкції накладено на 1229 осіб та 110 організацій. У список потрапили політики, олігархи, банки та компанії.

Частину санкцій було введено після незаконної анексії росіянами Криму в 2014 році. Проте більшість санкцій наклали саме після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі невідомо, хто з росіян в Бельгії втратив найбільше грошей. Проте заморозили там 50,5 млрд євро.

Нагадаємо, що у лікарні Кракова помер медик, який після ракетного удару РФ по Вінниці пережив контузію.

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