Метою залишається стримування, але також і підвищення рівня готовності військ.

Голова Міністерства оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила про намір у 2025 році збільшить кількість військових, які перебувають у стані бойової готовності в НАТО.

Про це йдеться у повідомленні The Brussels Times.

Вона зазначила, що у 2025 році в Бельгії буде дислоковано майже 1500 військовослужбовців, які будуть готові до розгортання за кілька днів, якщо цього потребуватиме Альянс. Також за кордоном буде розгорнуто від 650 до 1400 солдатів, залежно від пори року. Це показник збільшиться на 20% порівняно з минулим роком.

"Метою залишається стримування, але також і підвищення рівня нашої готовності", - сказала Дедондер.

За її словами, близько 300 солдатів в складі багатонаціональної тактичної групи НАТО будуть розгорнуті у Румунії в рамках програми захисту східного флангу Альянсу, а чотири бельгійські F-16, які виконували місію з протиповітряної оборони в Литві у 2024 році, наступного року перекинуть до Ісландії для "посилення бельгійської присутності в Північній Європі".

Крім того, міністерства повідомила, що наступного року Бельгія поверне свій контингент до складу Міжнародних сил з підтримки миру в Косові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО закликає тримати в секреті від Путіна деталі угоди про мир в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна 2025 року витратить на оборону в 10 разів більше, ніж країни НАТО.

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