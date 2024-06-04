Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі

До Угорщини можуть застосувати процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про Євросоюз.

Бельгія запропонувала урядам краї Євросоюзу розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу в обʼєднанні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, інформує DW.

Вона заявила що. До Угорщини слід застосувати процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про Євросоюз.

"У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця — що передбачає припинення права вето", - сказала вона.

Лябіб зазначила що наразі для всіх країн Європи настає момент істини.

"Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - додала міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина блокує все, що пов'язано з військовою підтримкою України.

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