Бельгія розслідує дії корабля РФ, який міг шпигувати у Північному морі

Нідерланди нещодавно попередили про ризики диверсій Росії в Північному морі.

Бельгія розслідує інцидент, пов'язаний із "підозрілими діями", ймовірно, російського шпигунського корабля, який було помічено біля узбережжя Північного моря. Судно могло вести спостереження за трубопроводами та інфраструктурою зв’язку.

Про це повідомляють Reuters та AFP.

"Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними. Особливо якщо він поводиться підозріло поряд з нашими вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою", - сказав міністр юстиції та Північного моря Бельгії Вінсент Ван Квінкенборн.

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Зазначається, що корабель було виявлено в бельгійському Північному морі ще приблизно в середині листопада 2022 року після того, як надійшло повідомлення про його перебування в територіальних водах Нідерландів і вимкнення транспондера – пристрою, який дозволяє судноплавним органам ідентифікувати й відстежувати судна.

Вказується, що у зв'язку з війною РФ проти України Бельгія уважно стежить за ситуацією, хоча присутність російських кораблів у Північному морі й не заборонена.

"Прохід цього судна, безсумнівно, варто розглядати в більш широкому контексті війни в Україні", – йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, розвідка Нідерландів 20 лютого заявила, що Росія націлилася на інфраструктуру Північного моря.

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