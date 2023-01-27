Бельгія виділила Україні рекордний пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Окрім того, Бельгія виділить Україні ще й 69 млн євро гуманітарної допомоги.

Бельгійський уряд ухвалив 27 січня рішення про надання Україні найбільшого пакета військової допомоги у 92 млн євро.

Про це повідомляє HLN.

"Сьогодні Рада міністрів ухвалила рішення скерувати Україні новий пакет військової допомоги на 92 мільйони євро", – заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Він зазначив, що загалом Бельгія вже надала Україні військової допомоги на 146 млн євро.

Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер уточнила, що Україні будуть передані ракети для ППО, протитанкові ракети, кулемети, гранати, боєприпаси, вантажівки та броньовані джипи.

За словами Дедондер, частину пакета військової допомоги виділять зі складів Міноборони, а частину – закуплять у приватних компаній.

Окрім того, Бельгія виділить Україні 69 млн євро гуманітарної допомоги.

Де Кроо також поінформував, що у країні вже заморожено 58 млрд євро російських активів.

Нагадаємо, що українській армії для домінування на полі бою потрібні важка артилерія, далекобійні ракети та авіація. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши на важливості міжнародної допомоги в цьому.

Додамо, нещодавно очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна може отримати від західних партнерів винищувачі F-16 американського виробництва.

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