Бельгія істерично відмовилася передати Україні заморожені активи РФ: «Двері зачинені»

Тео Франкен / © Getty Images

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Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

Про це повідомляє Euractiv.

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Франкен наголосив, що Бельгія не має наміру змінювати свою позицію щодо цього питання.

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«Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем’єр-міністр стоятиме на своєму», — заявив Тео Франкен.

Зазначимо, що раніше цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію розглянути нові способи використання близько 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України.

Також відомо, що у грудні 2025 року на саміті ЄС лідер Бельгії Барт де Вевер відхилив спробу Німеччини та Єврокомісії розробити для України «репараційний кредит» обсягом 200 млрд євро.

Тоді він заявив, що такий механізм зробить бельгійську державу беззахисною перед можливими санкціями з боку Росії.

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Своєю чергою Тео Франкен зазначив, що така позиція Бельгії викликала невдоволення серед інших країн. Особливо він звернув увагу на держави Балтії, які є одними з найактивніших прихильників репараційної позики.

«Їм також слід бути обережними, постійно порушуючи це питання і заганяючи нас у кут. Я не думаю, що це розумно», — резюмував міністр оборони Бельгії, говорячи про країни Балтії.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Бельгії пропонує нормалізувати відносини з Росією та отримати дешеву енергію.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив про підтримку європейської перспективи України, проте наголосив на обов’язковому дотримання всіх вимог для вступу до Європейського Союзу.

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