Бельгія пригрозила заблокувати використання активів РФ для України / © Reuters

Бельгія пригрозила заблокувати рішення Європейського Союзу щодо використання заморожених активів РФ, якщо її вимоги не буде виконано, тому ЄС відклав рішення до грудня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це сталося після того, як Бельгія — країна, де зберігається значна частина заморожених російських активів — висунула вимогу надати гарантії, що саме вона не нестиме основну відповідальність за можливі ризики, пов’язані з наданням кредитів.

Як повідомили обізнані джерела, лідери країн Євросоюзу звернулися до Європейської комісії із проханням підготувати кілька можливих варіантів рішень, які планують розглянути на наступному саміті.

За словами співрозмовників видання, мета полягає в тому, щоб досягти остаточної домовленості до кінця року.

Зазначимо, що раніше прем’єр-міністр країни Барт де Вевер сказав, що його країна може заблокувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів для «репараційного кредиту» Україні, якщо її умови не буде враховано.

Бельгія висунула три ключові вимоги для надання згоди. І передусім, це спільна відповідальність.

«Я хочу повного розподілу ризиків, адже ризик дуже великий», — наголосив Де Вевер.

Також бельгія вимагає гарантій та скоординованих дій.

«Ми також хочемо запевнень, що в разі необхідності повернення коштів кожна країна-учасниця внесе свою частку», — зазначив він.

За словами прем’єра, у низці держав, окрім Бельгії, також зберігаються «величезні суми російських грошей», однак їхні уряди воліють не коментувати це.

«Якщо ми діємо, то мусимо діяти всі разом», — підсумував він.

Нагадаємо, Європейський Союз має наміри використати 140 млрд євро заморожених активів центрального банку Росії для кредиту Україні на придбання американської зброї викликають занепокоєння уряду Бельгії.

Проте бельгійський прем’єр вимагає, щоб інші країни-члени Євросоюзу розділили юридичні та фінансові ризики, якщо Москва висуне претензії щодо активів.