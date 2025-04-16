Бельгія зробила заяву щодо відновлення енергетичних зв’язків із РФ

Атаки на українську енергетику. / © Associated Press

Реклама

Будь-які розмови про відновлення енергетичних зв’язків із Росією – це "ілюзія".

Про це заявив міністр енергетики Бельгії Матьє Біє, пише Politico.

З його слів, думка, що одного дня вдасться повернутися до "звичайної співпраці з Росією, мовляв, "нічого не сталося" – це фантазії".

Реклама

"Це інтелектуальна вправа для диванних дискусій, але на практиці вона нереалістична. Це ілюзорна дискусія", - наголосив він.

Бельгійський міністр наголосив, що Брюссель продовжує підтримувати поступову відмову від імпорту російського скраплений природного газу, хоча і не підтримує повну заборону. Імпорт цього палива поступово скорочується, пообіцявши "рухатися в цьому напрямку" й далі.

"Ми фінансуємо війну. Ми повинні перекрити крани", – акцентував він.

ЄС нещодавно запровадив заборону на реекспорт російського СПГ, що забороняє країнам відправляти його за межі ЄС після отримання.

Біє заявив, що не підтримає повну заборону, якщо Бельгія не виробить "скоординований підхід" із сусідами, повторивши заклики попереднього уряду до загальноєвропейської схеми, щоб завадити Росії перенаправляти свої поставки до інших портів ЄС.

Водночас Біє вважає, що має часткове рішення для зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв: розвиток атомної енергетики. З його слів, Брюссель має "вписати атом у європейський промисловий проєкт".

Як повідомлялося, британців закликають підготувати продуктові набори на 72 години через загрозу з боку Росії. У стратегії оборони Великої Британії на 2024 рік питання захисту підводної інфраструктури винесено на передній план.

Дата публікації 15:47, 24.03.25 Кількість переглядів 46 Закриті переговори про мир в Ер-Ріяді: США послаблюють санкції проти РФ?! Що відомо на цю мить?