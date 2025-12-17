Російська розвідка тисне на бельгійських політиків / © pexels.com

Бельгійські політики та керівники фінансового сектору стали мішенями кампанії залякування, організованої російською розвідкою, з метою змусити Бельгію заблокувати використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляють європейські розвідслужби.

За даними джерел видання, ключовими цілями тиску стали посадовці депозитарію Euroclear, де зберігається основна частина заморожених активів Центробанку РФ, а також провідні бельгійські політики.

Європейські лідери, які зібралися в Брюсселі, обговорюють можливість схвалення кредиту для України під заставу російських активів. Йдеться про фінансування, критично необхідне для підтримки обороноздатності Києва у 2026–2027 роках.

За оцінкою європейських спецслужб, кампанію залякування координує військова розвідка РФ — ГРУ. Один з європейських посадовців підтвердив, що Москва застосовує тактику системного тиску на окремих осіб.

Чому саме Бельгія

Бельгія перебуває в центрі уваги через те, що в брюссельському Euroclear зосереджено близько 185 млрд євро з 210 млрд євро заморожених активів російського Центробанку в ЄС.

ЄС розглядає можливість надання Україні першого траншу кредиту в 90 млрд євро, забезпеченого цими активами. Бельгія висловлює занепокоєння юридичними ризиками та наполягає на гарантіях повного відшкодування Euroclear у разі можливих судових позовів з боку Росії.

РФ публічно заявляє, що використання активів буде «крадіжкою», а Центробанк Росії вже намагається стягнути з Euroclear 230 млрд доларів компенсації через російські суди.

Погрози керівництву Euroclear

За інформацією ЗМІ, погрози надходили, зокрема, на адресу генеральної директорки Euroclear Валері Урбен та інших топменеджерів компанії. Сам депозитарій відмовився коментувати ситуацію, зазначивши, що будь-які загрози розглядаються з максимальною серйозністю у взаємодії з компетентними органами.

Раніше бельгійські медіа повідомляли, що Урбен протягом понад року користується послугами особистої охорони.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер раніше публічно заявляв, що Москва дала зрозуміти: у разі конфіскації активів «наслідки для Бельгії будуть відчутні дуже довго», натякаючи на можливі російські контрзаходи.

Україна критично потребує фінансування

В Україні наголошують, що майбутній кредит ЄС є ключовим для продовження оборони. За словами очільниці KSE Institute Наталії Шаповал, у 2026 році Україні знадобиться близько 50 млрд доларів зовнішнього фінансування, половина з яких наразі не забезпечена.

Економістка підкреслила, що стабільні надходження коштів є критично важливими для закупівлі озброєння та розвитку оборонної промисловості. Без додаткової допомоги серйозні фінансові проблеми можуть виникнути вже з другого кварталу наступного року.

Водночас експерти вважають, що використання заморожених активів здатне посилити фінансовий тиск на Росію, яка у 2026 році планує спрямувати 38% державного бюджету на війну, маючи дефіцит близько 70 млрд доларів.