Белград у вогні: поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у Сербії (відео)

У Белграді та Новому Саді протестувальники підпалили офіси партії влади

Реклама

У Сербії на тлі масштабних протестів відбулися жорсткі сутички цивільних із поліцією.

Про це повідомляє низка місцевих ЗМІ та пабліків, зокрема Mašina, а також агенство Reuters.

Між протестувальниками та поліцією у кількох сербіських містах, зокрема Белграді, Новому Саді, Валєво, Ніші тощо утворилися бійки. Демонстранти зіткнулися з правоохоронцями. Поліція застосувала сльозогінний газ і бронетехніку, а активісти відповіли піротехнікою.

Реклама

У Новому Саді протестувальники намагалися підпалити офіс правлячої партії SNS та спалили її прапор. Президент Вучич назвав учасників акцій "терористами".

У Валєво протестувальники також атакували офіси SNS, кидали фаєри в поліцейських, після чого почалися масштабні зіткнення. Поліція відповіла сльозогінним газом.

У столиці Белграді поліція застосувала сльозогінний газ для розгону учасників антиурядового мітингу.

У Ніші та Крагуєваці також було застосовано сльозогінний газ проти демонстрантів.

Реклама

Що відомо про протести в Сербії і вимоги мітингувальників

14 серпня у Сербії спалахнули зіткнення протестувальників із прихильниками президента країни Александра Вучича та силами безпеки. Поліція застосовувала сльозогінний газ проти мiтингувальникiв, десятки людей отримали поранення.

Під час мітингу демонстранти зруйнували офіси правлячої Сербської прогресивної партії.

У Белграді мітингувальники розпочали протест 15 серпня близько 20:00 за місцевим часом перед будівлею штабу армії. Згодом вони почали кидати фаєри в поліцейських, тому правоохоронці застосували балончики зі сльозогінним газом.

Дата публікації 08:23, 17.08.25 Кількість переглядів 5 У Сербії на тлі масштабних протестів відбулися жорсткі сутички

Протестувальники в Сербії вимагають:

Реклама

провести дострокові парламентські вибори . Ця вимога звучить із перших днів протестів. Демонстранти вважають, що нинішній уряд втратив довіру після корупційних скандалів і численних трагедій через недбалість влади;

відставки президента Александра Вучича та уряду. Опозиція і значна частина протестувальників переконані, що влада узурпувала державні інституції та придушує демократію.;

розслідування корупційних схем, особливо у сфері держзакупівель, будівництва та управління інфраструктурою;

справедливості для жертв катастрофи в Новому Саді через обвал залізничного вокзалу в листопаді 2024 року, де загинули 16 людей. Ця трагедія стала символом некомпетентності влади;

гарантії свободи слова і захист ЗМІ. Активісти наголошують, що державні медіа працюють у пропагандистському режимі, а незалежних журналістів переслідують;

припинення надмірного застосування сили поліцією проти учасників мітингів.

Учасники протестів вважають, що лише перезавантаження політичної системи через вибори може стабілізувати країну.

Читайте також: