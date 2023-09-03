Бен Воллес намагався розпалити дипломатичний конфлікт з США через контракт із закупівлі вертольотів Chinook H-47

Ексочільник Міноборони Британії Бен Воллес перед відставкою з Міноборони хотів зірвати військовий контракт з США.

Про це повідомляє The Times.

Бена Уоллеса звинуватили в тому, що він спровокував дипломатичний інцидент з урядом США після того, як він погрожував скасувати замовлення військових гелікоптерів американського виробництва, призначених для використання британськими силами спеціального призначення.

Колишній міністр оборони зробив попередження безпосередньо своєму колезі в Пентагоні минулого місяця до того, як міністри в Лондоні досягли узгодженої позиції.

Мовиться про багатомільярдний контракт із закупівлі 14 вертольотів Chinook H-47 від компанії Boeing. Саме його Воллес хотів скасувати перед тим, як піти з поста міністра.

Ексміністр оборони Бен Воллес надіслав листа Ллойду Остіну, голові Пентагону, вказуючи на те, що він планує розірвати угоду щодо повітряних суден.

Анонімні джерела повідомили, що він розглядав це рішення через обмежений бюджет міністерства та "непомірні витрати, пов'язані з цим контрактом". Примітно, що один із членів британського уряду назвав пропозицію Воллеса "божевільною".

Крім цього, співрозмовник видання, пов’язаний з публікацією, виявив, що дії Воллеса, схоже, навмисно були вчинені для того, щоб спровокувати американців. Він підкреслив, що такий підхід трактується як навмисне розпалювання гніву серед окремих осіб.

Також стало відомо, що цей інцидент значно вплинув на дипломатичний корпус обох країн. Намагаючись внести ясність, Джейн Гартлі, посол США у Великій Британії, виступила з ініціативою звернення до британського уряду, написавши 1 серпня листа, закликаючи британську владу з’ясувати поточний статус угоди.

На Даунінг-стріт твердо запевнили, що домовленість, про яку йдеться, справді буде виконано. Одночасно Карен Пірс, посол Великої Британії в США, отримала повідомлення з Вашингтона, в якому застерігають британський уряд від згубних наслідків розірвання угоди зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку наприкінці серпня 2023-го. Він пробув на цій посаді 4 роки. Після відставки Воллес піде з великої політики. Воллес запам'ятався тим, що багато допомагав Україні, але просив бути за це більш вдячними.

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