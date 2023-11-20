Бензопила, тантричний секс і клоновані собаки: що відомо про нового президента Аргентини та чому він підтримує і Україну, і Трампа

Кого обрала Аргентина, що роками потерпає від падіння економіки, тривалого знецінення валюти та інфляції?

Легіони шанувальників називають його “божевільним” і “перукою” через його жорстокість і неслухняну копицю волосся, в той час як він сам називає себе “левом”. Він вважає статеве виховання марксистською змовою, спрямованою на руйнування сім'ї, вважає своїх клонованих мастифів “дітьми з чотирма лапами” і висловлював думку, що людям слід дозволити продавати власні життєво важливі органи.

Це Хав'єр Мілей, новий президент Аргентини.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Associated Press, аби краще дізнатися, хто ж він такий.

Кілька років тому Мілей був телевізійною “балакучою головою”, яку любили книголюби, бо його критика державних витрат і правлячого політичного класу підвищувала рейтинги. Тоді, і ще кілька місяців тому, мало хто з політичних експертів вірив, що він має реальні шанси стати президентом другої за величиною економіки Південної Америки.

Хав‘єр Мілей / Фото: Associated Press

Але Мілей, 53-річний економіст, сколихнув політичний істеблішмент Аргентини і вписався в те, що вже давно стало фактично двопартійною системою, зібравши широку підтримку своїми пропозиціями радикальних заходів для стримування стрімкої інфляції і пообіцявши хрестовий похід проти повзучого соціалізму в суспільстві.

“Анархо-капіталістичний” лібертаріанець

В основі його економічного плану для Аргентини лежить пропозиція замінити місцеву валюту, песо, на долар США. Він неодноразово заявляв, що єдиний спосіб покінчити з інфляцією, яка перевищила 140%, — це перешкодити політикам продовжувати друкувати гроші. Для цього він планує ліквідувати Центральний банк.

Хав‘єр Мілей / Фото: Associated Press

Лібертаріанство Мілея, який сам себе називає “анархо-капіталістом”, було новинкою для Аргентини. Він виступав за послаблення трудового законодавства країни і просував ідею значно меншого уряду для стимулювання економічного зростання. Це передбачає ліквідацію половини урядових міністерств, у тому числі охорони здоров'я та освіти. Як символ глибоких скорочень, за які він виступає, він іноді проводить передвиборчу кампанію з бензопилою в руках.

Argentinian President Javier Milei has a dog named Rothbard.



Enough said. pic.twitter.com/Ik9Ph5hFoI — Dave Benner, Nemesis of Neocons (@dbenner83) November 20, 2023

Зменшення розміру держави збігається з його закликами до очищення аргентинського уряду від “політичної касти”, подібно до того, як колишній президент США Дональд Трамп говорив про “осушення болота”, маючи на увазі укорінений істеблішмент. Мілей часто порівнює себе з Трампом — лідером, яким він відкрито захоплюється.

До того, як опинитися в центрі уваги громадськості, Мілей був головним економістом Corporación America, одного з найбільших бізнес-конгломератів Аргентини, який, серед іншого, керує більшістю аеропортів країни. Він працював там до 2021 року, коли виграв своє місце в парламенті.

Борець за культуру

Мілей бачить себе не лише правим політиком, але й борцем за культуру, який має на меті сколихнути аргентинське суспільство. Деякі позиції Мілея перегукуються з позицією більш консервативних республіканців у США, а його полум'яна, насичена ненормативною лексикою риторика вже вивела його на чільне місце у глобальній культурній війні, яка часом переповнює політичний дискурс у США, сусідній Бразилії та інших країнах.

Хав‘єр Мілей / Фото: Associated Press

Мілей виступає проти феміністичної політики та абортів, які Аргентина легалізувала останніми роками, і пропонує провести плебісцит, щоб скасувати цей закон. Він також відкидає ідею про роль людини у зміні клімату. У телевізійному виступі він засудив Папу Римського Франциска, який є аргентинцем, як “імбецила” за захист соціальної справедливості і назвав главу Римо-католицької церкви “представником зла на Землі”.

Прихильник Хав‘єра Мілея тримає скульптуру плоду, щоб показати свою позицію проти абортів під час передвиборчого мітингу в Буенос-Айресі, 4 листопада 2023 / Фото: Associated Press

У тому ж дусі, що і гасло Трампа “Зробимо Америку знову великою”, Мілей заявив, що поверне країну до невизначеного періоду величі.

“Аргентина збирається повернути собі місце у світі, яке вона ніколи не повинна була втратити”, — сказав Мілей на своєму переможному мітингу в неділю, 19 листопада. Його прихильники підтримали це порівняння і часто носять шапки з написом “Зробимо Аргентину знову великою”.

Особисте життя

Син бізнесмена з пасажирських перевезень і домогосподарки, економіст не любить багато говорити про своє дитинство і каже, що його молоді роки були позначені напруженими стосунками з батьком.

Хав‘єр Мілей розмовляє з прихильниками під час передвиборчого мітингу в Буенос-Айресі, 18 жовтня 2023 / Фото: Associated Press

Молодший Мілей грав у триб'ют-групі “Rolling Stones” і був воротарем у юнацькій команді футбольного клубу “Чакаріта”. Але під час гіперінфляції кінця 1980-х він вирішив відкласти футбол і вивчати економіку.

Сьогодні єдиним членом сім'ї, з яким він підтримує близькі стосунки, є його сестра Каріна Мілей, яка керувала його передвиборчою кампанією. Він називає її “бос” і неодноразово характеризував її як архітектора свого приходу до влади.

Хав‘єр Мілей зі своєю сестрою Каріною Мілей під час своєї переможної промови, 19 листопада 2023 року / Фото: Associated Press

Під час своїх неодноразових телевізійних виступів Мілей говорив не лише про економіку та політику. Він також заглиблювався у своє особисте життя і одного разу представив себе як експерта з тантричного сексу, відкрито розповідаючи про те, як він неодноразово брав участь у груповому сексі, і даючи поради.

Протягом більшої частини свого дорослого життя Мілей не мав серйозного романтичного партнера, і, як відомо, у нього немає друзів. Після того, як він місяцями казав, що не має часу на побачення, у липні він почав стосунки з актрисою та художницею Фатімою Флорес. Вона відома своїми імітаціями віце-президента Крістіни Фернандес де Кіршнер, яка була президентом у 2007-2015 роках.

Хав'єр Мілей цілує свою дівчину Фатіму Флорес біля штаб-квартири своєї кампанії після перемоги у турі виборів у Буенос-Айресі, Аргентина, у неділю, 19 листопада 2023 року. / Фото: Associated Press

Мілей мав глибокий зв'язок зі своїм англійським мастифом Конаном, який помер. Зараз у нього є ще щонайменше чотири собаки, клоновані з використанням ДНК Конана, і всі вони названі на честь економістів.

Хав‘єр Мілей зі своїми собаками / X (Twitter)

Незважаючи на прізвисько “перука”, його волосся справжнє.

Нагадаємо, в Аргентині обрали нового президента — за результатами підрахунку 93% бюлетенів після другого туру виборів у Аргентині на виборах президента лібертаріанець Хав'єр Мілей набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіу Мас.

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