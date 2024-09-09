Бензовоз зіткнувся з вантажівкою: в Нігерії сталася масштабна аварія — подробиці

Вибухи цистерн з пальним і ДТП у Нігерії доволі поширене явище, частково через поганий стан доріг.

У штаті Нігер, що в центральній частині Нігерії, загинули 59 людей. Там зіткнулися бензовоз і вантажівка, що перевозила пасажирів і худобу.

Про це повідомило державне агентство з надзвичайних ситуацій країни, передає ВВС.

Зіткнення сталося вночі і спричинило вибух, який охопив обидва автомобілі.

Генеральний директор агентства Абдуллахі Баба Ара повідомив, що на місце ДТП прибули групи реагування.

Представник відділу з надзвичайних ситуацій штату Нігер сказав BBC, що кількість загиблих може зрости.

"Кількість загиблих наразі зросла до 59 після того, як один з важко поранених помер у лікарні. Також можливо, що під час продовження евакуації можуть бути виявлені й тіла загиблих", — додав Абдуллахі Баба Ара.

Губернатор Умару Баго висловив співчуття сім'ям жертв.

"Це, без сумніву, найстрашніша аварія за багато років", — сказав він.

Нагадаємо, на Львівщині автобус із військовими зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на трасі Львів – Стрий вночі 9 вересня.

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