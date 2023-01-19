Берегова охорона США виявила російський корабель-розвідник біля Гаваїв (відео)

На опублікованому відео видно координати судна, яке, очевидно, знаходиться на відстані 100 морських миль від столиці штату Гаваї - Гонолулу.

Берегова охорона США упродовж кількох тижнів стежить за російським судном біля Гавайських островів. Вважається, що це судно призначене для збору розвідданих.

Про це йдеться в опублікованому офіційному пресрелізі, який супроводжує відповідне відео.

"У рамках наших повсякденних операцій ми відстежуємо всі судна в тихоокеанському районі за допомогою наземних і повітряних засобів… Берегова охорона США в даний час стежить за російським судном, що працює в околицях Гаваїв", - повідомив начальник відділу зовнішніх зв’язків берегової охорони Дейв Мілн.

За його словами, іноземні військові судна можуть вільно проходити транзитом у територіальних водах США, але "часом військові судна під іноземним прапором "зависають" у зоні реагування Берегової охорони".

Берегова охорона повідомила, що координує дії з Міністерством оборони, щоб надати оновлену інформацію про рух іноземних суден.

In recent weeks, the @USCG has continued to monitor a Russian vessel, believed to be an intelligence gathering ship, off the coast of the Hawaiian Islands.⁰



Full story: https://t.co/yEy7JbYMQL pic.twitter.com/fEdiQPRMpS — USCG Hawaii Pacific (@USCGHawaiiPac) January 19, 2023

Опубліковане відео показує координати судна, які дозволяють припустити, що воно знаходиться приблизно за 100 морських миль (близько 185 км) від Гонолулу - столиці штату Гаваї.

У травні 2022 року Індійсько-тихоокеанське командування США уже спостерігало за російським кораблем поблизу Гаваїв.

Тоді підполковник морської піхоти у відставці Хел Кемпфер нагадав, що Радянський Союз часто посилав розвідувальні кораблі поблизу Гаваїв під час холодної війни.

"Тактика, техніка та процедури, які ми бачили в Радянському Союзі під час холодної війни, здається, знову з’являються під російським прапором", – зауважив він.

Нагадаємо, 4 січня президент Росії Володимир Путін відправив у плавання військовий корабель, озброєний новими гіперзвуковими крилатими ракетами “Циркон”. Фрегат ВМС РФ "Адмірал Горшков" перебуватиме в Атлантичному океані та Середземному морі.

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