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Берегова охорона США виявила російський корабель-розвідник біля Гаваїв (відео)

Берегова охорона США виявила російський корабель-розвідник біля Гаваїв (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
140
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Берегова охорона США виявила російський корабель-розвідник біля Гаваїв (відео)

Фото: скриншот з відео

На опублікованому відео видно координати судна, яке, очевидно, знаходиться на відстані 100 морських миль від столиці штату Гаваї - Гонолулу.

Берегова охорона США упродовж кількох тижнів стежить за російським судном біля Гавайських островів. Вважається, що це судно призначене для збору розвідданих. 

Про це йдеться в опублікованому офіційному пресрелізі, який супроводжує відповідне відео. 

"У рамках наших повсякденних операцій ми відстежуємо всі судна в тихоокеанському районі за допомогою наземних і повітряних засобів… Берегова охорона США в даний час стежить за російським судном, що працює в околицях Гаваїв", - повідомив начальник відділу зовнішніх зв’язків берегової охорони Дейв Мілн. 

За його словами, іноземні військові судна можуть вільно проходити транзитом у територіальних водах США, але "часом військові судна під іноземним прапором "зависають" у зоні реагування Берегової охорони".

Берегова охорона повідомила, що координує дії з Міністерством оборони, щоб надати оновлену інформацію про рух іноземних суден. 

Опубліковане відео показує координати судна, які дозволяють припустити, що воно знаходиться приблизно за 100 морських миль (близько 185 км) від Гонолулу - столиці штату Гаваї. 

У травні 2022 року Індійсько-тихоокеанське командування США уже спостерігало за російським кораблем поблизу Гаваїв. 

Тоді підполковник морської піхоти у відставці Хел Кемпфер нагадав, що Радянський Союз часто посилав розвідувальні кораблі поблизу Гаваїв під час холодної війни. 

"Тактика, техніка та процедури, які ми бачили в Радянському Союзі під час холодної війни, здається, знову з’являються під російським прапором", – зауважив він.

Нагадаємо, 4 січня президент Росії Володимир Путін відправив у плавання військовий корабель, озброєний новими гіперзвуковими крилатими ракетами “Циркон”. Фрегат ВМС РФ "Адмірал Горшков" перебуватиме в Атлантичному океані та Середземному морі.

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Дата публікації
Перегляди
140
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