“Беріть дітей, майте вигляд брудних і втомлених”: мігранти отримують інструкції від білоруських спецслужб

“Беріть дітей, майте вигляд брудних і втомлених”: мігранти отримують інструкції від білоруських спецслужб

У Польщі опублікували скриншоти повідомлень, які отримують біженці.

На польсько-білоруському кордоні мігранти отримують повідомлення із вказівками щодо використання дітей та інших маніпуляцій при спробах нелегального переходу межі з Євросоюзом.

Про це повідомив у вівторок, 9 листопада, у Twitter речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

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За його словами, у діях Білорусі проти Польщі “величезну роль виконує інформаційна боротьба, яка має чинити тиск на уряд, щоб він погодився на цей міграційний маршрут”.

У рамках такої психологічної операції білоруські спецслужб “б’ють на жалість”, пропонуючи біженцям активніше використовувати важке становище дітей та жінок.

Як доказ польський урядовець опублікував скриншоти таких повідомлень. “Беріть дітей, обіймайте їх, виглядайте брудними та втомленими”, - написано в інструкціях.

Migranci otrzymują takie jak załączona instrukcje, jak wykorzystywać dzieci do prób forsowania granicy. "Weźcie dzieci, tulcie je, wyglądajcie na brudnych i zmęczonych". 2/3 pic.twitter.com/yFpYMPsR2A — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 9, 2021

Інші вказівки стосуються використання дітей для пропагандистських матеріалів. “Друзям у лісі потрібна дитина, яка могла б прокоментувати відео, яке буде надіслано організаціям”, – йдеться в іще одному повідомленні.

“Так білоруські служби маніпулюють нашими емоціями”, - наголосив Жарін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Євросоюз повинен допомогти Білорусі впоратися з потоками біженців, виділивши на це фінансування. За його словами, таким чином Брюссель вирішував схожу проблему в Туреччині.

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