Беріться за весла: російські кораблі втратили можливість дозаправки в Середземному морі

У великих європейських центрах не обслуговують судна під російським прапором.
Ще одного удару санкцій зазнала торгівля нафтою Російської Федерації. Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії. Водночас така ситуація створює загрозу, що судна із легкозаймистими вантажами будуть дрейфувати у морі.
Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах у Середземному морі.
"Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо", - повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.
Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.
Проблеми виникають також у зв’язку з необхідністю платити доларами та відсутність можливості провести оплату через банківські обмеження.
Нагадаємо, раніше команда грузинського буксира, переконавшись, що запит на їхню допомогу попросили росіяни, відмовились допомагати їм. А далі корабель "послали за адресою", яка вже стала символічною цитатою боротьби українців із російським загарбником.
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