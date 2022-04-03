Беріться за весла: російські кораблі втратили можливість дозаправки в Середземному морі

У великих європейських центрах не обслуговують судна під російським прапором.

Ще одного удару санкцій зазнала торгівля нафтою Російської Федерації. Продавці морського палива припинили обслуговувати судна під російським прапором у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту. Неможливість провести дозаправку ускладнює логістику під час перевезення вантажів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, які прямують з балтійських портів до Азії. Водночас така ситуація створює загрозу, що судна із легкозаймистими вантажами будуть дрейфувати у морі.

Також читайте Ворог проводить повітряну розвідку: поблизу Одеси маневрують ворожі кораблі

Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися на Мальті та в Іспанії – в основних пунктах у Середземному морі.

"Кільком танкерам довелося здійснити довший шлях, щоб бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо", - повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.

Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє судам під російським прапором заходити до своїх портів.

Проблеми виникають також у зв’язку з необхідністю платити доларами та відсутність можливості провести оплату через банківські обмеження.

Нагадаємо, раніше команда грузинського буксира, переконавшись, що запит на їхню допомогу попросили росіяни, відмовились допомагати їм. А далі корабель "послали за адресою", яка вже стала символічною цитатою боротьби українців із російським загарбником.

Читайте також: