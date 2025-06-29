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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Берлін готується до нової війни — у кіберпросторі: що задумали Німеччина та Ізраїль

МВС Німеччини оголосило про плани створити кіберкупол разом з Ізраїлем. У межах нової стратегії оборони країна прагне посилити захист від кіберзагроз.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Німеччини

Прапор Німеччини. / © УНІАН

Німеччина планує створити спільний центр кібердосліджень з Ізраїлем і поглибити співпрацю між розвідувальними та силовими відомствами двох країн.

Про це під час візиту до Ізраїлю заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт, передає The Economic Times.

У розмові з німецьким виданням Bild він наголосив, що оборонна співпраця з Ізраїлем стає ключовою частиною нової безпекової стратегії Німеччини на тлі зростання загроз з боку Росії та Китаю.

“Однієї лише військової оборони недостатньо для цього поворотного моменту у безпеці. Значне покращення цивільної оборони також необхідне для зміцнення наших спільних оборонних можливостей”, — наголосив Добріндт.

Згідно з планом, Німеччина прагне розробити нову систему кіберзахисту — так званий “Кіберкупол”, який стане частиною загальної стратегії кібероборони країни. Добріндт уже презентував концепцію з п’яти ключових пунктів, що передбачають не лише створення кіберцентру, а й широку інтеграцію ізраїльських технологій і досвіду.

Ініціатива виникла на тлі дедалі тіснішої військово-технічної співпраці між Берліном і Тель-Авівом. Того ж дня прем’єр Баварії Маркус Зьодер закликав федеральний уряд придбати 2000 ракет-перехоплювачів для створення німецької системи протиповітряної оборони на зразок ізраїльського “Залізного купола”.

Раніше повідомлялось, що Міноборони Німеччини загубили майже мільярд євро допомоги Україні.

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