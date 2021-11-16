Берлін заборонив громадянам без COVID-щеплення відвідувати ресторани і спортзали: деталі

Очікується, що Бранденбурґ, Баден-Вюртемберґ і Баварія незабаром запровадять аналогічні обмеження.

У Берліні запровадили жорсткі обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян, заборонивши їм відвідувати низку громадських закладів.

Відповідне рішення влада німецької столиці ухвалила у понеділок, 15 листопада, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що відтепер лише повністю щеплені від коронавірусу або вилікувані впродовж шести останніх місяців люди можуть відвідувати ресторани, кінотеатри, театри, музеї, галереї чи концертні майданчики.

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Це правило також поширюється на тренажерні зали та басейни, місця для відпочинку, зокрема сауни та термальні ванни, а також розважальні заклади.

До того ж, невакцинованим людям більше не дозволяється перебувати у закритих приміщеннях парків розваг, зоопарків та ботанічних садів. Так зване правило 2G також поширюється на перукарні, салони краси, тренажерні зали та танцювальні студії.

Виняток передбачено лише для дітей, а також громадян, які не можуть вакцинуватися з медичних причин.

"У світлі зростаючої кількості коронавірусних інфекцій і нестачі місць у відділеннях інтенсивної терапії, що насувається, Сенат вирішив значно розширити так зване правило 2G", - заявили в уряді міста.

Очікується, що Бранденбурґ, Баден-Вюртемберґ і Баварія незабаром запровадять аналогічні обмеження.

Як повідомлялося, 11 листопада у Німеччині зафіксували найвищий від початку пандемії добовий приріст заражень коронавірусом, а саме понад 50 тисяч випадків.

Спалах частково пояснюється відносно низьким рівнем вакцинації населення Німеччини, який становить трохи більше 67%.

Як заявляв керівник вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дростен, у багатьох відділеннях інтенсивної терапії по всій країні зараз "реальна надзвичайна ситуація". За його словами, ще щонайменше 100 тисяч людей можуть померти від COVID-19, якщо вакцинація не пришвидшиться.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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