Берлін закликав США і Росію не відновлювати ядерні випробування

Ядерна зброя / © Getty Images

Реклама

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав як Сполучені Штати Америки, так і Росію не проводити нових ядерних випробувань.

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на агенцію dpa-AFX.

Під час візиту до Сирії в четвер Вадефуля попросили прокоментувати ініціативу Трампа щодо негайного запуску програми випробування ядерної зброї. За словами міністра, Берлін поки не до кінця зрозумів, що саме мав на увазі президент США.

Реклама

«Те, що оголосив президент Трамп, є, імовірно, реакцією на те, що Росія в минулому використовувала системи з ядерним двигуном», — зазначив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що уряд Німеччини ще має обговорити це питання з адміністрацією США.

«Важливо, щоб усі п’ять держав, які володіють ядерною зброєю, продовжували дотримуватись мораторію на випробування. Я закликаю: мораторій має бути збережений», — наголосив Вадефуль.

Окремо міністр згадав і Північну Корею, назвавши її «єдиною державою, яка проводила ядерні випробування у XXI столітті».

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї США».

Ми раніше інформували, що віцепрезидент США наголосив, що відновлення ядерних випробувань є ключовою частиною національної безпеки Сполучених Штатів.