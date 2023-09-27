Берлін збільшує кількість житла для тисячі біженців: де їх розмістять

До кінця року Берлін зможе прийняти ще тисячі біженців.

У Берліні через різке зростання кількості людей, які шукають прихисток, створять тисячі додаткових місць. Таке рішення ухвалив Сенат у вівторок, 26 вересня.

Про це повідомляє Sueddeutsche.de.

До кінця 2023 року у Берліні планують розширити кількість місць у колишніх аеропортах у Тегелі та Темпельхофі, а також розселити біженців у готелях та гуртожитках.

"Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти", – зауважив мер Кай Вегнер.

Водночас чиновники зауважують, що проживання біженців у місцях масового розміщення має бути тимчасовим рішенням – метою залишається інтеграція людей.

Такі кроки дозволять створити до кінця року близько 5500 додаткових місць. Із них 1500 місць орендують для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечить житло ще 400-600 людям.

В колишньому аеропорту Тегель зможуть розмістити удвічі більше біженців. До нинішніх 3600 місць до кінця грудня планується додати ще 3000 місць.

Також від 300 до 400 додаткових місць облаштують у колишньому будівельному магазині та до 200 місць – у наметі на території колишньої психіатричної лікарні в Берліні-Райнікендорфі.

Нагадаємо, Німеччина вдвічі скоротить федеральну допомогу біженцям від 2024 року.

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