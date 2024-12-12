Берлінська декларація: шість європейських країн зробили важливу заяву щодо України

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії обіцяють підтримувати Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно зі членством у НАТО.

Міністри закордонних справ шести європейських країн, які зустрілися в Берліні в четвер, 12 грудня, підтвердили свою підтримку України на її незворотному шляху до членства в НАТО. Вони також пообіцяли Києву продовжувати військову підтримку у війні з Росією та гарантії безпеки після її завершення.

Текст цієї заяви, яку називають Берлінською декларацією, опубліковано на офіційному сайті британського уряду.

Окрім очільників дипломатії Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії, в зустрічі взяли участь нова представниця із зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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В цьому документі міститься запевнення у подальшій підтримці України “в її праві на самооборону від російської агресії”, а також засудження “рішення Росії посилити свою агресивну війну шляхом брутальних і навмисних нападів на українські міста та критичну цивільну інфраструктуру, розгортання військ КНДР і використання балістичних ракет середньої дальності для нападу на Україну”.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно зі членством у НАТО", – запевняють міністри закордонних справ шести держав.

У документі йдеться про посилення військової, економічної та фінансової допомоги Україні, зокрема шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування.

Зокрема, підписанти Берлінської декларації запевнили, що швидка й колективна реалізація 50-мільярдної позики G7, в якій європейці відіграють важливу роль, допоможе Україні покрити нагальні потреби, зокрема військові.

Водночас у документі стверджується, що згадані європейські країни й надалі стримуватимуть нарощування військового потенціалу Росії та здійснюватимуть додатковий тиск на джерела доходів Кремля, зокрема з енергетики.

“Без українців і без європейців не може бути переговорів про мир в Україні. Ми прагнемо надати Україні залізні гарантії безпеки, включно з надійним довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки”, – йдеться у Берлінській декларації.

Нагадаємо, лідери Франції та Польщі в четвер, 12 грудня, провели переговори, головною темою яких були гарантії безпеки для України.

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