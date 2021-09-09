Без балістичних ракет, проте з салютом: дуже схудлий Кім Чен Ин провів парад у КНДР (фото)

Без балістичних ракет, проте з салютом: дуже схудлий Кім Чен Ин провів парад у КНДР (фото)

Північнокорейський лідер охоче фотографувався з дітьми.

Північна Корея провела військовий парад з нагоди 73-ї річниці заснування комуністичної держави. Судячи з фотографій у державних ЗМІ, у ньому взяли участь пожежні машини, трактори, також влаштували салют.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Зазначається, що на параді була й колона людей в спецодязі, що може бути ознакою створення спеціальних сил для запобігання поширенню COVID-19.

На ньому не показали балістичних ракет, проте фотокореспонденти опублікували низку фотографій помітно схудлого північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Спостерігачі зауважують, що в останні місяці Кім скинув вагу; причини цього невідомі і офіційно це ніяк не пояснюють.

Нагадаємо:

Південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина. За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною.

За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною. У Пхеньяні заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу". На думку аналітиків, у такий спосіб режим намагається довести світові, що і північнокорейці дбають про свого лідера і плачуть через його худорлявість.

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