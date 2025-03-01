Без допомоги Трампа: курди оголосили про перемир'я з Туреччиною після 40 років конфлікту

У суботу, 1 березня, Робітнича партія Курдистану (РПК), курдська бойова група, яка визнана Туреччиною, ЄС і США терористичною організацією, оголосила про припинення бойових дій проти турецького уряду. Це оголошення зроблено після чотирьох десятиліть збройного конфлікту, який забрав понад 40 000 життів.

Про це повідомляє Politico.

Цього разу оголошення перемир’я обійшлося без жодних ініціатив з боку президента США Дональда Трампа, який претендує на роль глобального миротворця. Курди відгукнулися на заклик ув’язненого лідера РПК Абдулли Оджалана.

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У заяві РПК говориться, що припинення вогню було спрямоване на те, щоб “прокласти шлях до миру та демократичного суспільства”. Група додала, що “жоден з наших підрозділів не вдасться до збройних дій, якщо на них не нападатимуть”, але вона не оголосила про своє розформування, заявивши, що таке рішення може бути ухвалене лише під прямим керівництвом Абдулли Оджалана в рамках більш широкого політичного процесу.

Заклик Оджалана прозвучав на тлі політичних сигналів від урядової коаліції Туреччини про те, що лідер PПK, ув’язнений на острові неподалік від Стамбула з 1999 року, може отримати умовно-дострокове звільнення, якщо група розпадеться.

У своєму посланні Оджалан стверджував, що збройна боротьба більше не є життєздатним рішенням, і закликав курдські політичні рухи шукати участі в демократичних процесах.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав розвиток подій, назвавши звернення Оджалана “історичною можливістю” для припинення конфлікту. Його уряд дав зрозуміти, що буде уважно стежити за ситуацією, щоб забезпечити повний розпуск РПК, але також вимагав, щоб афілійовані групи в Іраку та Сирії наслідували їхній приклад.

Іспанський законодавець-соціаліст Начо Санчес Амор, головний член Європейського парламенту з питань відносин з Туреччиною, назвав заклик Оджалана «історичним кроком» і закликав обидві сторони скористатися моментом для інклюзивної політичної резолюції.

Робітнича партія Курдистану вела збройне повстання проти турецького уряду від 1984 року, спочатку прагнучи створити незалежну курдську державу, а потім змінила свої вимоги на більшу автономію та права для курдів. Минулі спроби припинення вогню — особливо мирний процес 2013-2015 років — зазнали краху на тлі відновлення насильства.

Нагадаємо, Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для відправлення миротворців до України.

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