Без грошей і з сімома собаками: 70-річний житель Магадана біжить з Колими у Донецьк до родичів

Чоловік втомився від злиднів і вирішив повернутися у Донецьк.

70-річний житель російського Магадана Анатолій Мєшков відправився на своєму авто в далеку дорогу — на батьківщину в Донецьк, до друзів і родичів після 40 років життя на Колимі.

Про це повідомляє видання "Весьма".

У невеликій вантажівці радянського часу він обладнав собі пересувний будинок. Пенсіонер взяв з собою 7 собак.

По дорозі у нього скінчилися гроші і поламався автомобіль. Тепер чоловік стоїть на автомагістралі під Новосибірськом в очікуванні пенсії. Місцеві жителі допомагають йому продуктами.

"У 1982 році я приїхав в селище Артик, а пізніше в Магадан, як і всі, заробити грошей на Півночі. Працював багато, в різних місцях, довго працював в рибпромі на плавбазах. Останнім часом працював на китайському ринку двірником. Але там теж не дуже добре обходилися, начальник не платив за роботу в повному обсязі", — говорить Анатолій Мєшков.

Чоловік розповів, що працював сім днів на тиждень, а платили за п'ять. Пенсії, щоб вижити, йому не вистачало.

"Нарахували мені її на 15 тисяч рублів в місяць. Що з них візьмеш? Навіть з огляду на моє ставлення: я не курю, не п'ю, а грошей не вистачає. Ну як прожити", — нарікає він.

Свою квартиру він залишив просто так.

"Та й хто її візьме? Це барак, де жила адміністрація жіночого табору, він розвалюється вже", — розповів Анатолій.

За сорок років на Півночі, йому так і не виділили нормальне житло.

"У мене сусідка, їй 90 років майже. Я її водив в контору прояснювати щодо черги на житло, а їй кажуть: черга не підійшла. У 90 років! І коли підійде? Коли їй 100 років буде? Так що, я подумав: що мене тут тримає? Все залишив, сів і поїхав", — пояснив свій вчинок пенсіонер.

