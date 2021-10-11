Без карантину, але з COVID-сертифікатами: в Італії послаблюють обмеження

Без карантину, але з COVID-сертифікатами: в Італії послаблюють обмеження

В країні щеплення отримали 80% дорослих.

Італія послаблює карантинні обмеження, які ввели через захворюваність на коронавірус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

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На стадіонах, у кінотеатрах, дискотеках і театрах дозволено пускати максимально припустиму кількість людей. Але за умови, що всі вони мають COVID-сертифікати, а також дотримуються дистанції та маскового режиму. До слова, в Італії вакцинували 80% дорослого населення.

Утім, від 15 жовтня невакцинованих працівників не пускатимуть на роботу без негативного ПЛР-тесту. Чимало італійців протестують проти цього рішення. У Римі напередодні 10 тисяч людей зібралися на мітинг проти обов'язкової вакцинації. Акція завершилася сутичками із поліцією.

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Крім того, італійські транспортники планують влаштувати загальнонаціональний страйк. Серед їхніх вимог, зокрема, і скасування обов'язкових COVID-сертифікатів.

Як повідомлялося, Велика Британія та Німечина змінили правила в'їзду для вакцинованих українців. Втім, щеплення має бути зроблене лише затвердженими препаратами - це AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Країни не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac.

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