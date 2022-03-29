Без кривавої смуги: у російських противників Путіна з’явився новий символ (відео)

Росіяни, які протестують проти війни в Україні, почали носити на демонстраціях власні прапори.

Росіяни, які протестують проти війни в Україні у всьому світі, виходять на демонстрації під власними прапорами. Вони стерли червону смугу із нинішнього російського триколірного прапора, бо кажуть, що це символ насильства, і замінили її білою.

Як повідомляє чеське видання iDnes, під такими стягами вже відбулися акції в Празі, Торонто, Кракові та на Кіпрі.

Спершу зображення такого прапора поширилося у соцмережах Facebook та Twitter. Невдовзі він став символом протестного руху росіян, які виступають проти розв’язаної Путіним війни в Україні.

Protest ruských občanů žijících v Česku proti ruské vojenské intervenci na Ukrajině. Rusové proti Putinovi.

Anglická ulice. @CT24zive pic.twitter.com/OUtwn5DUhp — Pavla Kubálková (@PavlaKublkov) March 26, 2022

Художник і PR-спеціаліст на прізвисько Fish Sounds, який живе в Росії, описує новий прапор як “нерадянський, без крові, культу війни та домішки імперських амбіцій”.

За словами активістів, антивоєнний прапор також відноситься до часів Новгородської республіки ХІІ-ХV століть, яку росіяни вважають яскравим прикладом російської демократії і яка також мала біло-блакитний прапор.

Нагадаємо, у столиці Росії активіст вийшов на одиночний пікет біля станції метро "Луб'янка", тримаючи у піднятих руках російську банківську картку "Мир". Цим він буквально ввів у ступор поліцейських, які не знали, як їм реагувати на такий своєрідний антивоєнний протест.

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