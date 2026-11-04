Без матері залишилися дві доньки: в Австрії 35-річну українку вбив її хлопець-румун

У Відні жорстоко вбили 35-річну українську біженку: поліція затримала підозрюваного / © krone.at

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В Австрії жорстоко вбили 35-річну українку, яка втекла від війни разом із двома доньками.

Про це повідомляє австрійське видання Krone.

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Анна виїхала з України навесні 2022 року, невдовзі після російського вторгнення. Разом із двома маленькими доньками вона оселилася у федеральній землі Нижня Австрія, в окрузі Тульн. Там жінка знайшла прихисток у спеціальному помешканні, де також проживали близько 30 українок, переважно матерів, які самостійно виховували дітей. Дві сестри Анни також знайшли там новий дім. Родина знайшла безпечне місце, принаймні на певний час.

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Однак травматичний досвід війни дедалі більше обтяжував Анну, що негативно позначилося на її життєвій ситуації.

За інформацією видання, жінка так і не змогла повністю оговтатися від пережитої війни. Вона не мала роботи і не могла побудувати тривалих стосунків

У ЗМІ зазначають, що австрійські органи опіки забрали в українки обох доньок, яким зараз 7 і 13 років. Діти опинилися під опікою відповідних служб.

Знайомі розповідали, що Анна неодноразово з’являлася із синцями та гематомами. Українку востаннє бачили у Відні, де, за даними видання, вона фактично залишилася без постійного житла та офіційної реєстрації.

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Що відомо про вбивство українки у Відні

На початку жовтня у під’їзді житлового будинку у віденському районі Ландштрасе знайшли тіло жінки. Результати судово-медичної експертизи підтвердили насильницьку смерть.

Причиною загибелі стали тупі травми голови та тулуба. Слідчі встановили, що загиблою була 35-річна українка Анна.

На місці злочину перебував її партнер — громадянин Румунії. Чоловіка затримали за підозрою у вбивстві.

Після смерті українки дві її доньки залишилися без матері. Наразі вони перебувають у дитячому закладі, а опіку над дівчатками має взяти одна із сестер загиблої.

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Раніше повідомлялося, що у Варшаві 20-річний українець випав з 14-го поверху та помер на місці.

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