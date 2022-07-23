"Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі в Європі загалом": в МЗС відповіли на цинічні заяви Орбана

В Міністерстві закордонних справ України відреагували на цинічні висловлення прем'єра Угорщина Віктора Орбана про неефективність санкцій ЄС проти Росії.

У відомстві наголосили, що "важливо називати речі своїми іменами". Речник МЗС України Олег Ніколенко лаконічно пояснив "другу" Росії, що "Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії".

Свій коментар представник українського МЗС написав у фейсбук.

"Санкції не похитнули Росію - класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити", - написав Ніколенко.

Він зауважив, що риторика Орбана - це " елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах".

"Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити", - йдеться у його дописі.

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Ніколенко підкреслив, що концепція ЄС щодо війни в Україні має базуватися "на спільних рішучих діях та єдності", які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

"Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільністі ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов‘язково переможемо Росію, навіть попри побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - підсумував речник МЗС України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має прокремлівську позицію, розкритикував антиросійські санкції ЄС та закликав Європу до нової стратегії щодо війни в Україні. Як він вважає, нова концепція має зосередитись на мирних переговорах та складанні мирної пропозиції "замість перемоги у війні". Окрім того, на його думку, західна стратегія щодо України, яка зараз діє, зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі "руйнуються як доміно", а ціни на енергоносії різко зросли.

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