"Без нас зараз ви всі б говорили німецькою": Трамп шокував заявою в Давосі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Аргументуючи претензії США на Гренландію, американський президент Дональд Трамп заявив про визначальну роль Сполучених Штатів у перемозі над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Про це він говорив у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі.

Трамп заявив, що США «врятували» Гренландію під час Другої світової війни і зробили «помилку», коли знову передали її під контроль Данії.

«Під час Другої світової війни Данія впала перед Німеччиною лише після шести годин боїв і була зовсім не в змозі захистити ані себе, ані Гренландію», — вдався в історичний екскурс американський лідер.

Звертаючись до присутніх на форумі у швейцарському Давосі, розташованому у переважно німецькомовному кантоні Граубюнден, Дональд Трамп вкотре наголосив на визначальній ролі США у перемозі над нацистською Німеччиною та її союзниками.

«Після війни, в якій ми перемогли, без нас зараз ви всі б говорили німецькою і, можливо, трохи японською», — сказав президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі попередив Данію та Європу, що станеться у разі відмови передати Гренландію під контроль Сполучених Штатів.

У цій самій промові американський лідер заявив, що лише США здатні гарантувати безпеку Гренландії, згадавши стратегічне розташування острова та зосереджені там запаси рідкісноземельних елементів.