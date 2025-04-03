Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро / © Le Parisien

Реклама

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що без нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми військове зіткнення стає «майже неминучим».

Про це повідомило видання Reuters.

Після таємної наради, де Макрон обговорив іранське досьє з експертами, Барро почав тиск на Тегеран.

Реклама

Європа намагається знайти дипломатичний вихід до жовтня 2025 року, коли закінчуються санкції ООН, пов’язані з угодою 2015 року. Однак Тегеран, який уже значно перевищив ліміти збагачення урану, наближається до рівня необхідного для створення ядерної зброї.

«Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї (2015) угоди. У разі провалу військова конфронтація, здавалося б, була б майже неминуча», — заявив Барро.

За інформацією трьох дипломатичних джерел, попереднє засідання Кабінету Міністрів США підкреслює зростаючу стурбованість європейських союзників Вашингтона щодо можливих авіаударів по ядерних об’єктах Ірану. Європейські стратеги побоюються, що військові операції США можуть стати неминучими, якщо Іран не погодиться на швидку домовленість.

Пентагон вже посилив свою військову присутність на Близькому Сході, направивши більше бойових літаків на тлі бомбардувань хуситів у Ємені, підтримуваних Іраном. Водночас, президент США Дональд Трамп нещодавно погрожував Ірану бомбардуваннями та введенням додаткових мит, якщо країна не досягне угоди щодо своєї ядерної програми.

Європейські країни, зокрема Франція, Великобританія та Німеччина, сподіваються, що зібрання міністрів НАТО в Брюсселі цього тижня дозволить обговорити подальші кроки щодо Ірану з американським держсекретарем Марко Рубіо.

Після виходу США з угоди 2015 року, Іран значно перевищив обмеження щодо збагачення урану, що викликає побоювання щодо потенційного створення ядерної зброї.

Нагадаємо, Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії.