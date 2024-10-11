Негайний удар по Санкт-Петербургу: Польща та країни Балтії обговорили стратегію на випадок нападу РФ

Після того, як Росія вторглася в Україну, не можна виключати, що в недалекому майбутньому Кремль може спрямувати свій "імперіалістичний експансіонізм" на Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Стратегію відповіді на можливе російське вторгнення союзники обговорили на конференції Defending Baltics, яка відбулася 8-9 жовтня у столиці Литви у Вільнюсі.

Про це пише Bild.

Головний радник президента Литви з національної безпеки Кестутіс Будріс під час свого виступу заявив, що ймовірність такого сценарію зросте, якщо Білорусь стане частиною Російської Федерації.

"Україна дає нам кілька років часу. Якщо Росія переможе в Україні, ми матимемо одну російську дивізію у Львові, одну в Бресті і одну в Гродно", — пояснив колишній начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак.

Він підкреслив, що якщо російські війська перейдуть кордон країни НАТО, буде "негайна відповідь".

"Не першого дня, а першої хвилини. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург", — заявив Анджейчак.

Екс-начальник польського Генштабу додав, що європейські країни "мають взяти ініціативу до своїх рук" і дати зрозуміти Москві, що вторгнення до Польщі чи країн Балтії буде початком тотальної війни. І жорстка негайна відповідь – це єдиний спосіб утримати Кремль від подібних дій.

Польща вже почала готуватись до можливого російського вторгнення. З цією метою Варшава вже замовила 800 ракет дальністю до 900 кілометрів, які будуть використані для ударів по території РФ у разі нападу.

За словами начальника Генштабу оборони Литви генерала Раймундаса Вайкшнораса, Польща та країни Балтії, які розташовані ближче до Росії, ніж інші члени НАТО, повинні мати можливість самостійно відповісти на російську агресію.

"Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи слід Альянсу застосувати статтю п'ять", — підкреслив Вайкшнорас.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, висловив свою думку щодо можливості нападу Росії на країни Альянсу. За його словами, зараз росіяни не готують напад на НАТО, оскільки 90% сухопутних сил РФ уже задіяні в Україні.

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