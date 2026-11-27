США накрив потужний шторм / © Associated Press

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Потужний прибережний шторм, що накрив східне узбережжя США в День подяки, спричинив перебої в авіасполученні у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також залишив без електроенергії понад 850 тисяч споживачів по всій країні. Наслідки негоди відчули і пасажири авіакомпаній, і звичайні споживачі, які раптово опинилися без світла.

Про це пишуть Reuters та NYT.

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Без електроенергії залишалися понад 850 тисяч споживачів по всій країні. Понад половина відключень припадала на штати Вірджинія, Меріленд і Пенсильванія, що робить цей регіон найбільш уразливим до наслідків шторму.

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США накрив потужний шторм / © Associated Press

Національна метеорологічна служба США повідомила про пориви вітру швидкістю від 20–30 м / с у деяких районах східного узбережжя. Серед територій, де фіксувався такий вітер, названо Вірджинію, Меріленд, Нью-Йорк та прибережні райони Нової Англії. Саме сильні пориви стали однією з головних причин, через які негода зачепила так широку територію.

Унаслідок злив під водою опинилися дороги та вулиці прибережних населених пунктів від Північної Кароліни до Нью-Джерсі. В окремих районах рятувальники допомагали водіям вибиратися з машин.

США накрив потужний шторм / © Associated Press

У штаті Вірджинія на кілька годин закрили міст-тунель Chesapeake Bay Bridge-Tunnel.

У Каліфорнії попередили про ризик повені та можливу евакуацію. У місті Пасіфіка великі хвилі зруйнувала частину пірса. Негода також порушила залізничне сполучення, повідомлялось про пошкодження колій і розмиви, через які довелося змінювати маршрути та призупиняти рух на окремих ділянках.

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США накрив потужний шторм / © Associated Press

Крім того, 100-й ювілейний парад Macy’s Thanksgiving Day Parade, який мав відбутися 26 листопада, перенесли на суботу, 28 листопада, на 08:30 ранку за місцевим часом.

Це перше в історії заходу перенесення через несприятливі погодні умови. Раніше парад призупиняли тільки у 1942-1944 роках під час Другої світової війни. Організатори наголосили, що безпека учасників і глядачів залишається головним пріоритетом.

Нагадаємо, потужні зливи третій день поспіль спричиняють повені та зсуви в Італії: людей доводиться вивозити із затоплених будівель човнами, а деякі мешканці опинилися в пастці посеред води та багнюки.

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