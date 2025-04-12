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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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3852
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Без перемир’я — з новими санкціями: жорстка заява Трампа щодо Росії

Йдеться про обмеження, які було запроваджено ще за президентства Джо Байдена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкційний тиск на Росію

Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкційний тиск на Росію / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити дію американських санкцій проти Росії ще на рік.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на джерела в адміністрації США.

Крім того, за даними Axios, Трамп планує запровадити новий пакет санкцій проти Кремля, якщо до кінця квітня 2025 року не буде досягнуто повного припинення вогню між Росією та Україною.

Нагадаємо, речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни.

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