Президент США Дональд Трамп готовий посилити санкційний тиск на Росію / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити дію американських санкцій проти Росії ще на рік.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на джерела в адміністрації США.

Крім того, за даними Axios, Трамп планує запровадити новий пакет санкцій проти Кремля, якщо до кінця квітня 2025 року не буде досягнуто повного припинення вогню між Росією та Україною.

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Нагадаємо, речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни.