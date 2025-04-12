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Без перемир’я — з новими санкціями: жорстка заява Трампа щодо Росії
Йдеться про обмеження, які було запроваджено ще за президентства Джо Байдена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити дію американських санкцій проти Росії ще на рік.
Про це повідомляє Clash Report з посиланням на джерела в адміністрації США.
Крім того, за даними Axios, Трамп планує запровадити новий пакет санкцій проти Кремля, якщо до кінця квітня 2025 року не буде досягнуто повного припинення вогню між Росією та Україною.
Нагадаємо, речниця адміністрації президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп висловив розчарування як діями Росії, так і діями України у питанні припинення війни.