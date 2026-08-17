Без перескладання іспитів: у Німеччині офіційно запрацював спрощений обмін українських водійських посвідчень

У Німеччині спростили обмін українських водійських прав без іспитів / © Associated Press

Реклама

У Німеччині набрало чинності розпорядження про обмін українських водійських посвідчень міжнародного зразка на німецькі без необхідності повторного теоретичного та практичного іспитів.

Документ офіційно опубліковано у Bundesgesetzblatt — федеральному виданні, в якому публікуються законодавчі акти Німеччини. Він стає чинним наступного дня після публікації, тобто від завтра, 18 серпня.

Реклама

Щоб отримати німецькі водійські «права» українцям потрібно буде звернутися до відомства Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde за своїм місцем проживання у цій країні.

Реклама

Спрощення поширюється на українські посвідчення категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE. У цьому переліку немає категорії B1, що стосується квадроциклів, та T — тракторів.

Крім того, українська мова додана до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення у Німеччині.

Нагадаємо, що у липні уряд Німеччини офіційно затвердив довгоочікувані зміни для українських мігрантів, які дозволять не лише суттєво спростити легалізацію водійських документів, а й зекономити чимало часу та сотні євро.

Новини партнерів

Новини партнерів