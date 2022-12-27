"Без підтримки Заходу Україна програла б": у Міноборони Австрії заявили, що готуються до можливого блекауту через війну

Очільниця вважає, що імовірність відключення світла в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока.

В Австрії уряд інтенсивно готується до можливого збою електроенергії. Міністерка оборони Клаудія Таннер пояснила, на які заходи вона розраховує щодо армії та населення, а також на які конкретні загрози вона очікує з боку очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це йшлося в інтерв'ю Die Welt.

"Для Путіна хакерські атаки на західні енергоджерела є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Необхідно підготуватися до відключень в Австрії та в інших країнах Європи. Питання не в тому, чи настане блекаут, а в тому, коли воно настане", – сказала вона.

За словами міністерки, в Австрії вже почали систематично інформувати людей про можливі відключення: поліція, пожежники, асоціації цивільної оборони та солдати регулярно проводять спільні навчання, іноді за участю муніципалітетів та шкіл.

"Ми поширюємо невеликі брошури, в яких даємо поради, що робити у разі блекауту, і як вчасно вжити запобіжних заходів, наприклад, як зберігати певні харчі", – додала міністерка оборони.

За її словами, до 2025 року в Австрії інвестують загалом 180 млн євро у створення так званих "острівців безпеки", що матимуть достатню кількість енергії та зможуть автономно працювати щонайменше протягом двох тижнів.

Вона додала, що війна в Україні стала війною на виснаження, з великою інтенсивністю та великими втратами з обох боків.

Але, на її думку, важливо, що Захід продовжує всіма силами підтримувати Україну, дотримується санкцій і залишається єдиним.

"Без підтримки Заходу Україна програла б. Як нейтральна країна, ми не надаємо летальної зброї, але ми надаємо польові рентгенівські апарати, каски та теплогенератори, що не менш важливо", – додала Клаудія Таннер.

Вона також вважає важливим, що у високих дипломатичних колах все інтенсивніше обговорюють шляхи закінчення війни, і що акцент все більше роблять на дипломатію.

Серед держав ЄС існує думка, що Україна як суверенна держава сама має вирішувати, коли вести переговори і якою має бути мета цих переговорів.

Але є й інша думка - що Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю і мільярдами доларів, має попрацювати з Києвом, щоб з'ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни, і коли має сенс розпочинати переговори у відповідному форматі.

На думку очільниці Міноборони, високі ціни на енергоносії, які є наслідком жорстокої агресивної війни Путіна проти України, все частіше можуть сприйматися людьми на Заході як тягар.

Додамо, що у Франції наголосили: лише український народ має "вирішувати, коли та як починати переговори".

Тим часом Росія крізь західні медіа намагається просунути наратив про мирні перемовини та "дипломатію". Однак, за задумом РФ, такі переговори мають бути на умовах країни-агресора, кажуть у ЦПД.

А у США вважають, що Кремль не готовий до серйозних переговорів щодо припинення війни.

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