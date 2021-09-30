Без права на помилування: колишньому поліцейському винесли вирок за жорстоке вбивство

Без права на помилування: колишньому поліцейському винесли вирок за жорстоке вбивство

Убивця спалив свою жертву в порожньому холодильнику і останки викинув у ставок.

Британцю Вейну Казінсу, який працював у поліції і був одруженим на українці, винесли вирок за звинуваченням у жорстокому вбивстві. Коп-убивця проведе у в’язниці все життя і не матиме права на помилування.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

У березні цього року Вейн Казінс під виглядом арешту викрав 33-річну жительку Лондона Сару Еверард - посадив її в машину, вивіз до лісу і там задушив. Особу жертви довелося встановлювати за зубами, бо вбивця спалив її в порожньому холодильнику, а потім викинув останки у ставок неподалік.

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Це вбивство шокувало всю Британію. До парку, де пропала Сара, тисячі британок несли квіти і свічки, влаштовували протести проти вразливості жінок перед насильством.

Вирок британського суду "на все життя" відрізняється од звичайного довічного ув'язнення тим, що до нього не можна застосувати помилування.

Новини світу: британського копа, який убив Сару Еверард, засудили до довічного ув`язнення

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