Без ракет для Patriot, але з наступальною зброєю: деталі нового пакета допомоги від США

Адміністрація Трампа терміново виділяє 400 млн доларів на зброю для України

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Американські посадовці гарантували виділення Києву майже 400 мільйонів доларів військової підтримки, які Конгрес США схвалив ще наприкінці минулого року. Цей пакет фінансування не згорить 30 вересня завдяки вчасному укладанню необхідних державних контрактів.

Про деталі розподілу цих критично важливих коштів повідомляє Reuters.

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Розподіл фінансування та постачання зброї

Станом на початок цього тижня адміністрація вже офіційно розподілила 307 мільйонів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Решту суми в розмірі 93 мільйонів доларів американські чиновники планують зафіксувати до завершення поточного фінансового року.

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«Перші поставки розпочалися цього місяця та включатимуть наступальну зброю і запасні частини для бронетехніки», — зазначають анонімні джерела видання.

Очікується, що решта військової техніки та обладнання надійде українським захисникам до жовтня 2029 року. Затримка з використанням цих грошей раніше викликала серйозне невдоволення серед представників обох американських партій у Конгресі.

Дефіцит ракет для систем Patriot

«Глобальні запаси перехоплювачів суттєво виснажилися через війну в Україні та збройний конфлікт Сполучених Штатів в Ірані», — пояснюють журналісти причину відсутності ракет до систем Patriot у новому пакеті.

Пентагон кілька разів затримував постачання зброї до України саме через побоювання, що американські військові запаси стали занадто малими. Останніми місяцями президент Дональд Трамп почав демонструвати набагато позитивніший тон щодо українського питання на тлі цих логістичних проблем.

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«Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку», — нагадують автори матеріалу.

Під час цих перемовин лідери детально обговорили можливі шляхи завершення тривалої війни з Російською Федерацією. Серед ключових тем їхньої зустрічі було й потенційне двостороннє припинення вогню щодо енергетичних об’єктів обох держав.

Нагадаємо, Зеленський у США заявив про домовленість щодо пакету ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас він не розкрив, з ким саме Україна досягла цієї домовленості.

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