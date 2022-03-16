"Без рук, ніг, вух, очей": що відомо про госпіталізацію поранених російських військових до Білорусі

"Без рук, ніг, вух, очей": що відомо про госпіталізацію поранених російських військових до Білорусі

З початком війни в медустанови Білорусі стали надходити поранені російські військові.

Чому, куди та з якими травмами їх госпіталізують, розповідає редактор DW.

Як повідомляють білоруські ЗМІ та телеграм-канали, багатьох військових, поранених у бою, відправляють до Білорусі, тут їм надають медичну допомогу та везуть далі, до Росії.

1 березня це підтвердив самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Він заявив, що за п'ять днів війни у ​​Гомелі, Мозирі та ще одному районному центрі, якого він не назвав, пролікували 160-170 поранених російських військових.

Чотири джерела підтвердили DW, що з початку війни поранених російських військових доставляють до лікарень Мозиря та Гомеля. Також польовий шпиталь розгорнули у Наровлі. За інформацією одного зі співрозмовників DW, багато поранених надходить у Мозир. Часто - "без рук, ніг, вух, очей".

Деяких військових привозять із медсанбатів із порушенням термінів евакуації, вже з гангренами: "Якби солдатів доставляли вчасно, кінцівки можна було б урятувати".

Джерела DW розповідають, що деякі з пацієнтів, які до них надходили, провели без їжі до п'яти діб, дезорієнтовані, не уявляють, де перебувають, просять зателефонувати батькам.

"Є пацієнти 2003 року народження, із бідних регіонів Росії. По суті, діти. І такі ж жертви", - каже один зі співрозмовників DW.

Ще одне джерело - безпосередньо з медициною воно не пов'язане, але добре знайоме зі ситуацією - підтвердило, що в одній із лікарень Гомельської області "операційні працюють нон-стоп", тільки за ніч можуть прооперувати до 50 осіб. Серед них і місцеві жителі з "цивільними" захворюваннями, і російські військові. Одна з найчастіших хірургічних маніпуляцій - ампутація кінцівок.

"Лікарня заповнена", - розповідає співрозмовник і просить приховати дані про локацію клініки.

Декілька джерел DW повідомляють і про те, що до Білорусі привозять не тільки поранених, а й убитих солдатів. Але оцінити масштаб, про яку кількість загиблих йдеться, жоден зі співрозмовників не в змозі.

Багато лікарів, з якими зв'язувалась DW, відмовилися говорити на тему надання медичної допомоги російським військовим. За словами двох співрозмовників, у них взяли підписку про нерозголошення інформації. Що це за підписка, у якій формі, яку саме інформацію вона забороняє розголошувати, співрозмовники пояснити відмовилися.

У Фонді медичної солідарності зазначають, що наразі лікарні у Гомелі та Мозирі стали "практично режимними об'єктами". "Все дуже жорстко контролюється, прямо у лікарнях чергують співробітники КДБ або ФСБ, усі будівлі під охороною, - заявляють у фонді.

"З лікарень прибрали багатьох лікарів, які теоретично могли б щось розповісти. Замість них привезли працювати росіян".

У фонді розповідають, що першого тижня війни їм зрідка надходили дані про кількість поранених або характер їхніх травм. А згодом почалися перевірки та звільнення.

"Тепер багато лікарів та персонал бояться, ні з ким не спілкуються", - кажуть у Фонді медичної солідарності. "В принципі, потік вантажу 200 і 300 нескінченний, лікарні заповнені, всіх, кого можуть, вантажать у потяги та відправляють до Росії", - додає представник фонду.

З точки зору міжнародного гуманітарного права, допомога пораненим у бою російським солдатам не є співучастю у військових діях, пояснює науковий співробітник Інституту Фрідріха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Берлінському вільному університеті політолог Сергій Богдан.

"Надавати допомогу повинні всім пораненим, без різниці, до якої армії вони належать. Причому як у зоні бойових дій, так і біля неї", - уточнює він.

Щоправда, є нюанс: Росія офіційно не вважає те, що відбувається війною, каже Богдан. Це означає, що норми міжнародних конвенцій у цьому разі не діють. Тож статус поранених російських солдатів, які перебувають у Білорусі, зараз незрозумілий.

Нагадаємо, у Білорусі назвали фейком ракетний удар по їхній території.

Російські літаки 11 березня атакували білоруську територію на кордоні з Україною.