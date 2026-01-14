Без США НАТО не працює: Трамп пояснив, навіщо йому потрібна Гренландія

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно контролювати Гренландію з міркувань національної безпеки.

Про це Трамп написав у соціальних мережах.

За його словами, острів має ключове значення для реалізації оборонної системи “Золотий купол”, яку наразі будують США.

Трамп наголосив, що у разі відмови від такого кроку Гренландією можуть зацікавитися Росія або Китай.

“Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія чи Китай, а цього не станеться”, – заявив він.

Також політик підкреслив роль США в Альянсі, зазначивши, що без американської могутності НАТО не було б ефективною силою стримування. На його думку, Альянс стає значно сильнішим і впливовішим у разі контролю Гренландії Сполученими Штатами.

“НАТО стає набагато грізнішим та ефективнішим, коли Гренландія перебуває в руках США. Все, що менше, – неприйнятно”, – підсумував Трамп.

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому “справді потрібна Гренландія”. Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.

Після заяв Трампа у Європі заявили, що НАТО може готувати оборону Гренландії. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії опублікували спільну заяву щодо острова. Європа заявляє, що безпека Арктики має бути досягнута “колективно з союзниками НАТО, зокрема США”.