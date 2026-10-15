Без Starlink і розвідки США: яку перевагу Україна ризикує втратити у війні — Der Spiegel

Starlink / © Getty Images

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Супутниковий зв’язок Starlink і розвідувальні дані США залишаються ключовими для оборони України. Нещодавнє тимчасове обмеження швидкості Starlink для дронів продемонструвало, наскільки Київ залежить від цих ресурсів.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

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Starlink підвів українських військових: що сталося з дронами

У середу, 14 жовтня, за інформацією Der Spiegel, українські підрозділи на фронті та в тилу почали скаржитися на проблеми з керуванням дронами через обмеження швидкості Starlink. Упродовж ночі швидкість для об’єктів, що рухаються швидше за 160 км/год, була знижена, а згодом обмеження посилили.

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Це могло ускладнити роботу більшості дронів, які рухаються значно швидше за зазначений поріг. Уранці в четвер, 15 жовтня, Київ ще з’ясовував причини проблем, а вже вдень повідомили, що система знову працює в нормальному режимі.

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Пізніше, за словами Маска, обмеження швидкості запровадило не його компанія, а американське військо. «Це не я обмежив швидкість — це мало зробити американське військо», — зазначив він.

Йдеться переважно про військову версію системи Starshield, яку контролює Пентагон.

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Чому без Starlink ЗСУ важче керувати дронами

Як пише Der Spiegel, супутниковий зв’язок — одна з найважливіших американських технологій, які Україна використовує у війні. Від нього залежать, зокрема, дрони середньої дальності, яким потрібен стабільний канал для наведення на ціль.

«Українці використовують його переважно для ведення війни на більшу відстань», — пояснив експерт зі зв’язку Томас Вітінгтон з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

За інформацією видання, завдяки ударам по російській логістиці Україна змогла стабілізувати фронт на Донбасі. Тому тривале обмеження Starlink могло б мати серйозні наслідки для оборони: дрони залишаються центральним елементом як розвідки, так і ураження цілей.

Важливість системи добре показали і дії проти росіян. Як пише Der Spiegel, на початку року Starlink відключив незареєстровані термінали, які використовувала Росія на території України.

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Після цього у російських військ обвалився зв’язок, а їхній наступ загальмувався. Крім того, у Болгарії та Польщі фіксували спроби саботажу наземних станцій Starlink, які можуть бути пов’язані з російськими гібридними атаками.

«Нещодавно в Болгарії та Польщі було кілька спроб саботажу наземних станцій Starlink, які можуть бути російськими гібридними атаками», — зазначає видання.

За інформацією Der Spiegel, нині саме Польща оплачує український рахунок за Starlink. Європейські країни працюють над власними супутниковими системами, проте їхні аналоги потребуватимуть часу, будуть дорожчими та менш потужними.

Американські супутники та розвіддані: що вони дають ЗСУ

За даними видання, Київ досі використовує широкий спектр американських розвідданих. Знімки американських супутників допомагають планувати далекобійні удари та відстежувати переміщення російських військ.

До цього, ймовірно, додаються дані від агентів ЦРУ всередині Росії. Такий потік інформації дозволяє Україні точніше вражати цілі та швидше реагувати на російські атаки.

«На початку війни не було нікого у світі, хто міг би надати таку інформацію. Зараз українці та європейці вже наздогнали», — зазначає Der Spiegel.

Як пише Der Spiegel, українські розвідувальні дрони в багатьох місцях ведуть спостереження за фронтом у реальному часі та здатні самостійно виявляти наступи. Європейці також запускають дедалі більше супутників і вже надають важливі дані, проте поки що не можуть повністю замінити американські можливості.

Чи попереджають США Україну про ракетні удари

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 жовтня, заявив, що союзники не попередили Україну про удар балістичною ракетою на столицю. Проте, як зазначає видання, нічні атаки на Київ не обов’язково свідчать про припинення розвідувальної співпраці.

Балістичні ракети малої дальності через короткий час польоту — кілька хвилин — і так складно виявити. Раніше їх також іноді фіксували із запізненням.

За інформацією Der Spiegel, американці залишаються лідерами в ранньому виявленні ракетних пусків. Система OPIR (Overhead Persistent Infrared) здатна фіксувати старт ракет за тепловою сигнатурою з космосу.

«Вони показують радарам, куди дивитися», — пояснив експерт з ракет Етьєн Маркю з Фонду стратегічних досліджень.

Україна має низку західних радарів і шведські розвідувальні літаки 340 AEW, які можуть супроводжувати ракети на пізнішій фазі польоту. Проте, на думку експерта, американська допомога в цій сфері поки залишається незамінною.

Чи зможе Україна замінити американську допомогу

Ще до 2023–2024 років повне припинення американської допомоги могло б одразу створити критичну ситуацію для України. Зараз, як констатує Der Spiegel, залежність від США менша, але не зникла.

Україна та європейські партнери досягли прогресу у власній розвідці, безпілотниках і супутникових технологіях. Проте Starlink, американські супутникові знімки та система раннього попередження про ракетні пуски досі дають Києву перевагу, яку складно швидко компенсувати.

«Американці залишаються незамінними», — йдеться в матеріалі Der Spiegel про значення американської розвідувальної підтримки для України.

Тому, як підкреслює видання, будь-які обмеження з боку Вашингтона — чи то у сфері зв’язку, розвідки чи озброєнь — мають не лише технічне, а й геополітичне значення для подальшої оборони України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, через що виникли обмеження в роботі Starlink в Україні, як це вплинуло на ситуацію на фронті та хто може бути причетним до ухвалення відповідного рішення.

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