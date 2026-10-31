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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Без світла й мобільного інтернету: у Росії ціла область занурилась у блекаут

Відключення почалися приблизно опівночі 30 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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блекаут

блекаут

У Калінінграді та кількох містах Калінінградської області зафіксували масштабні перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Без електрики залишилися окремі райони обласного центру, а також низка прилеглих міст. Зокрема, перебої торкнулися Гур’євська, Свєтлогорська, Піонерського, Янтарного, Гвардійська та Багратіоновська.

Повідомляється, що електропостачання зникло й в інших населених пунктах регіону.

Крім того, місцеві жителі зіткнулися з проблемами доступу до мобільного інтернету. Причини масштабних перебоїв наразі не уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито блекаут у Києві.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції.

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