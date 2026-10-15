Без цього не впустять: одна з країн запроваджує жорстке обмеження для іноземців

Жорстке обмеження для іноземців / © Associated Press

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У Казахстані запровадять електронні дозволи на в’їзд для іноземців. Нові правила діятимуть поетапно від листопада 2026 року, а від 1 липня 2027 року відсутність такого документа стане підставою для відмови у в’їзді до країни.

Про це повідомляє Zakon.kz із посиланням на постанову уряду Казахстану від 10 жовтня 2026 року, якою затверджено нову редакцію правил в’їзду та перебування іноземців у країні.

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Кому потрібен електронний дозвіл на в’їзд до Казахстану

Оформлювати електронний дозвіл мають громадяни низки іноземних держав, зокрема США, Канади, Великої Британії, Австралії, Японії, Південної Кореї, Індії, Ірану та Туреччини. Вимога також поширюється на громадян країн Євразійського економічного союзу та держав, із якими Казахстан уклав міжнародні угоди про безвізові поїздки.

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Дозвіл видаватимуть безкоштовно через цифрову платформу. Заяву потрібно подати не пізніше ніж за 72 години до запланованого в’їзду. Під час подання необхідно пройти ідентифікацію або автентифікацію.

Документ діятиме 180 календарних днів. На прикордонному контролі іноземець повинен пред’явити дійсний паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого оформлювався дозвіл.

Коли нові правила стануть обов’язковими

Запровадження електронних дозволів відбуватиметься у чотири етапи.

Від 1 листопада 2026 року — у міжнародному аеропорту Актау та на автомобільних пунктах пропуску «Урлютобе», «Аухатты», «Атамекен» і «Нурлы Жол». На цьому етапі іноземцям не відмовлятимуть у в’їзді через відсутність дозволу, а лише пояснюватимуть необхідність його оформлення.

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Від 1 січня 2027 року — у міжнародних аеропортах Астани та Алмати. Відсутність дозволу також не стане підставою для відмови на цьому етапі.

Від 1 березня 2027 року — на всіх інших пунктах пропуску через державний кордон Казахстану. Відсутність документа поки не призводитиме до відмови у в’їзді.

Від 1 липня 2027 року — електронний дозвіл стане обов’язковим. Якщо його не буде, іноземцю можуть відмовити у в’їзді.

Перевірятимуть наявність дозволу співробітники прикордонної служби за допомогою єдиної цифрової системи «Беркут».

Хто зможе в’їхати без електронного дозволу

Нові правила передбачають винятки для окремих категорій іноземців. Електронний дозвіл не потрібно оформлювати, зокрема:

дітям віком до 16 років і людям віком від 65 років;

іноземцям із чинною візою Казахстану, дозволом на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання в країні;

особам, визнаним біженцями, та тим, хто шукає притулку;

пасажирам, які перебувають у транзитній зоні міжнародного аеропорту без перетину державного кордону;

головам іноземних держав, урядів і міжнародних організацій, членам офіційних делегацій та визначеним категоріям дипломатів;

членам екіпажів літаків, морських і річкових суден, а також поїзних бригад;

водіям вантажного транспорту й автобусів, які здійснюють міжнародні перевезення;

особам, які прибувають для гуманітарних місій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або надання екстреної медичної допомоги.

Винятки також передбачені для деяких інших категорій, зокрема осіб, які супроводжують тіла померлих для поховання, та людей, які перетинають кордон у межах пошуково-рятувальних операцій.

Скільки іноземці можуть перебувати в Казахстані

Нові правила також визначають строки перебування іноземців у країні. Для громадян держав, із якими діє безвізовий режим, загальний строк становить до 30 календарних днів із моменту перетину кордону, але не більше 90 днів протягом кожного 180-денного періоду, якщо міжнародними угодами не передбачено інше.

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Для громадян країн Євразійського економічного союзу встановлено строк до 90 календарних днів із дня перетину кордону, сумарно не більше 90 днів протягом кожного 180-денного періоду.

Якщо іноземець в’їхав за візою, строк перебування визначається терміном її дії. Для осіб із дозволом на тимчасове проживання він обмежується строком дії відповідного документа.

Іноземці, які тимчасово перебувають у Казахстані, не можуть працювати без відповідного дозволу, виданого місцевим виконавчим органом, якщо інше не передбачено законодавством.

Також передають, що сторона, яка приймає, зобов’язана повідомити органи внутрішніх справ про прибуття іноземця протягом трьох робочих днів.

Дозвіл на тимчасове проживання оформлюють, зокрема, на підставі звернень родичів, роботодавців, закладів освіти, медичних і релігійних організацій, а також місцевих органів влади — для іноземців, які прибувають із метою підприємницької діяльності. Такий дозвіл не може діяти довше, ніж національний паспорт іноземця.

Від оформлення дозволу на тимчасове проживання звільняються іноземці, які прибули за візою Казахстану, мають дипломатичний або службовий паспорт, а також діти віком до 16 років.

Раніше йшлося про українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом Росії через підозру в нібито викраденні дитини. Вона змогла залишити країну та виїхати до однієї з держав Європейського Союзу.

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