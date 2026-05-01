"Без цього вас не пустять": біженка з України чесно розповіла, до чого потрібно готуватись при переїзді до Німеччини

Українські біженці у Німеччині повинні бути готовими до нових правил. Чимала кількість українських біженців обирає саме Німеччину для того, аби виїхати і розпочати нове життя, однак не всі готові до місцевих правил та викликів. Що потрібно знати до того, як переїдете до Німеччини?

Про це розповіла біженка Людмила Русіна у TikTok.

До чого потрібно готуватися під час переїзду до Німеччини

Людмила поділилася, що чимала кількість українців не завжди враховують все, що потрібно знати про життя в Німеччині.

Людмила розповідає, що розпочинати потрібно з таборів для біженців.

«Якщо вам необхідна термінова медична допомога, найшвидше її організують саме через табір», — ділиться жінка.

Також потрібно знати, що діти до 18 років не можуть перебувати самі в Німеччині без батьків чи опікунів. Опікуна також можна організувати через спеціальні табори для українських біженців.

Тим, хто вагається яку федеральну землю обрати для переїзду, жінка радить обирати ту, яку подобається.

«Можете їхати і в Мюнхен, і в Берлін. Але майте на увазі, чим багатша земля і чим дорожче місто, тим важче буде знайти квартиру, і вона буде дорожче коштувати», — розповідає Людмила.

З документів обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт. У 2026 році без нього не пускають на територію Німеччини. Також потрібно мати документи на дітей — свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, закордонні паспорти всіх членів родини, які в’їжджають до країни.

Якщо ви хочете підтвердити в Німеччині українську освіту — візьміть із собою оригінали дипломів та додатки до них. Краще зробити нотаріально завірені переклади саме в Німеччині, а не в Україні.

Багато питань і про те, скільки коштів потрібно брати із собою. Враховуйте, що в таборах прийому українські біженці отримують медичну та фінансову допомогу, але краще взяти кошти на особисті потреби та перший час, доки не вийдете на роботу.

Під час приїзду до табору у вас відразу запитають скільки коштів ви маєте готівкою та на рахунках. Перш ніж ви отримаєте соціальну допомогу, ви повинні будете витратити власні заощадження.

Польський уряд готує масштабне оновлення програми «800+», головною метою якого є автоматизація виплат. Згідно з законопроєктом, який планують розглянути у 2026 році, батькам більше не доведеться подавати заяви щороку — система ZUS самостійно поновлюватиме допомогу на основі наявних даних.

Звертатися до служби потрібно буде лише один раз при першому оформленні або в разі змін у складі сім’ї. Очікується, що такі правила запрацюють від 1 червня 2027 року.

У Канаді від 1 травня запроваджують систему співоплати в межах програми медичного забезпечення біженців (IFHP). Тепер пацієнти мають платити 4 долари за кожний рецепт і покривати 30% вартості послуг стоматології, офтальмології та психологічної допомоги, хоча базові послуги залишаться безкоштовними.

У Міністерстві імміграції пояснюють, що це необхідно для економії бюджету та стабілізації системи на тлі зростання кількості шукачів притулку.

