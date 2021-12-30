Без вибору їжі і затримка рейсу на 12 годин: сім'я з шести осіб застрягла в аеропорту після відпочинку в Турині

Без вибору їжі і затримка рейсу на 12 годин: сім'я з шести осіб застрягла в аеропорту після відпочинку в Турині

Жінка поскаржилася, що рейс затримали на 12 годин.

Сім’я з шести осіб залишилася в італійському аеропорту без вибору їжі після того, як їхній рейс до Манчестера був затриманий на понад на 12 годин.

Про це повідомляє MEN з посиланням на потерпілу жінку.

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Холлі Шелдон поверталася з Турина після катання на лижах зі своїм чоловіком і чотирма дітьми в День подарунків, коли в аеропорту почався хаос. Літак, який мав перевезти родину додому, був затриманий в аеропорту через технічні проблеми, що спричинило масові затримки.

Холлі сказала, що їхній рейс мав вилетіти з аеропорту Турина приблизно об 11.50, але врешті він залишив злітно-посадкову смугу лише через 12 годин. Вона стверджує, що хоча їхній туроператор надав пасажирам ваучери на харчування, через відсутність вибору їжі на летовищі родині доведеться витратити власних близько 70 фунтів стерлінгів ( 2 555 грн) .

Мама чотирьох дітей пояснила, що її син має целіакію, а в аеропорту не було жодного продукту без глютену, який можна було купити.

"Нам доводилося чекати 20 хвилин у черзі щоразу, і як тільки ви підходили до передньої частини, їжа майже закінчувалася", - пригадує вона.

Крім того, коли врешті родина піднялася на борт, виявилося, що її діти віком 2, 8, 6 і 15 років, сидітимуть окремо один від одного.

"У них на борту були лише напої та кілька закусок. Я пояснила, що для мого сина треба продукти, які не містять глютену. Але на борту літака нічого не було. Увесь день я їла один бургер з McDonald's і круасан. Нам довелося витратити 20 фунтів стерлінгів на суші для мого сина, тому що це все, що він міг з'їсти", - каже матір.

Туроператор перепросив за незручності, але зауважив, що вибір продуктів харчування в аеропорту поза їхнім контролем.

Як повідомлялося 29 грудня, в аеропорту Запоріжжя другу добу поспіль не могли відправити у рейс пасажирський літак до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

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