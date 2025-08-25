Без виплат і житла: чи збирається Європа виганяти українських біженців

Біженці

В кількох європейських країнах спостерігаються суттєві зміни в політиці щодо українських біженців.

Основною тенденцією є поступове згортання деяких соціальних програм та введення нових умов для проживання.

Що відомо про зміну правил для біженців в країнах Євросоюзу та чи є загроза депортації для українців — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Нідерландах пропонують депортувати українських чоловіків

У Нідерландах дві політичні партії у своїх передвиборчих програмах акцентували на посилення контролю щодо міграції та безпеки в країні

Відтак Партія свободи (PVV) Ґерта Вілдерса запропонувала радикальну програму у сфері міграції:

повна зупинка прийому біженців на чотири роки, закриття їхніх центрів;

депортація українських чоловіків;

вихід з Конвенції ООН про біженців.

В економіці: скасування медстрахування, зниження податків та нульовий ПДВ на їжу. Також партія виступає за посилення поліції та тюремної системи.

Прапор Нідерландів / © Pixabay

Партія JA21 на чолі з Йостом Ердмансом обрала більш «керований» підхід до консервативної політики. Партія пропонує посилити контроль на кордонах, обмежити возз’єднання сімей та скасувати закон про розподіл біженців.

Обидві партії зосереджені на правопорядку, але мають різні економічні погляди та бачення держави. Аналітики вважають, що виборцям доведеться обирати між радикальною ізоляцією та поміркованим консерватизмом.

Відтак у разі формування уряду Партією свободи (PVV), українські біженці можуть зіткнутися з суттєвим обмеженням підтримки та ризиком депортації.

Суттєве зменшення фінансової допомоги у Німеччині

У Німеччині давно лунають неоднозначні заяви щодо українських біженців.

За даними Destatis, проаналізованими Deutsche Welle, українські біженці допомогли Німеччині уникнути демографічної кризи. Однак деякі політики не перестають закликати до скасування фінансової підтримки українців.

Відтак прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (CSU) Маркус Зедер закликав обмежити або повністю скасувати виплати Bürgergeld для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабне вторгнення Росії.

Зедер критикує надмірну, на його думку, підтримку біженців, яка, за його словами, заважає їхній інтеграції та працевлаштуванню.

Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (CSU) Маркус Зедер / © Associated Press

Після заяви прем’єр-міністра Баварії про занадто високі виплати біженцям, уряд відповів, що це питання має вирішуватися всередині коаліції, а не в публічному полі.

Мова йде про те, що для українських біженців, які прибувають до Німеччини після 1 квітня 2025 року, уряд має намір більше не виплачувати допомогу Bürgergeld. Замість цього їм нараховуватимуться менші виплати згідно із Законом про допомогу шукачам притулку.

Для тих біженців, хто перебували в країні до 1 квітня і які без поважних причин відхилятимуть пропозиції щодо працевлаштування, — може загрожувати втрата до 30% соціальної допомоги на три місяці.

Блокування допомоги українським біженцям у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам України.

Поправка до цього закону передбачала виплати на дітей (800+) та безкоштовне медичне страхування для непрацевлаштованих українців, а також тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026-го.

Це рішення може призвести до обмеження соціальної допомоги для окремих категорій біженців.

«Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов’язання. Вважаю, що (допомогу) «800+» повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі», — наголосив Навроцький та заявив про намір досягнути «певної соціальної справедливості».

Водночас очільник канцелярії польського президента Збігнев Богуцький заявив, що нові правила не стосуються українців, які перебувають у Польщі та легально працюють. Він наголосив, що мета закону — надавати пріоритет полякам у власній країні.

Окрім того, з 31 жовтня 2025 року масове розміщення біженців у колективних центрах припиняється, і такі послуги надаватимуться лише певним групам осіб (людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям). Інші біженці мають самостійно покривати витрати на житло.

Серед важливих змін, про які потрібно знати українцям за кордоном, це запровадження чітких критеріїв для скасування дозволів на тимчасове перебування.

Підставами для цього стануть:

подання фальшивих даних;

фіктивні шлюби;

різноманітні спроби обійти міграційні правила.

Водночас через посилений контроль, у Польщі збільшиться термін розгляду заявок, особливо для кваліфікованих спеціалістів та претендентів на статус довгострокового резидента ЄС.

Ірландія припиняє фінансувати житло для біженців

В Ірландії почали закривати програми тимчасового проживання для українців.

Таким чином уряд Ірландії планує поступово скасувати державне фінансування житла для біженців з України.

Міністр міграції Колм Брофі пояснив, що цей перехід розпочнеться через кілька місяців, оскільки більшість біженців вже адаптувалися до життя в країні.

Він також наголосив, що довгостроковою метою є повний перехід від державного утримання до самостійного проживання, що відповідає європейській політиці тимчасового захисту.

Біженці / © ТСН.ua

На момент найбільшого напливу біженців, Ірландія надала житло понад 60 тисячам українців, але зараз лише 22,5 тисячі продовжують користуватися цією підтримкою. Ця тенденція пов’язана з тим, що багато хто з них уже знайшов власне житло та інтегрувався в суспільство.

Обмеження соцвиплат в Угорщині

В Угорщині можуть зменшити обсяг допомоги українським біженцям, які перебувають в країні як втікачі від війни.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан наголосив, що саме в Угорщині українці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан / © Associated Press

«Коли на Україну напали, Угорщина зробила все, що мала зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні», — заявив угорський прем’єр.

Віктор Орбан заявив, що підтримка біженців не повинна завдавати шкоди інтересам угорських громадян.

Він зауважив, що якщо угорець отримує допомогу з безробіття три місяці, а потім ще три працює на громадських роботах, то Українцям можна надати лише частину цих ресурсів.

«Ми можемо дати тобі лише стільки, скільки маємо. Ми дамо тобі половину того, що маємо, але, можливо, не все», — сказав Орбан.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що українці за кордоном можуть оформляти нотаріальні послуги онлайн через новий сервіс «е-Консул», який запрацював у всіх зарубіжних дипломатичних представництвах України.

Цей сервіс значно спрощує доступ до нотаріальних послуг для громадян, які проживають або тимчасово перебувають за межами країни.

