Без їжі та води: РФ покинула понад сотню своїх солдатів на вокзалі поблизу кордону з Україною

Без їжі та води: РФ покинула понад сотню своїх солдатів на вокзалі поблизу кордону з Україною

У тісній будівлі вокзалу російські військові живуть уже 5 днів, харчуються за власний рахунок, деякі гроші вже закінчилися.

У Білгородській області Росії військовослужбовці з Таманської дивізії скаржаться на нестерпні умови проживання. На станції Долбіно понад сотня контрактників та строковиків живуть у маленькому приміщенні місцевого залізничного вокзалу і вже п'ять днів перебувають без їжі та води.

Про це повідомляє російська Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників — "Комітет солдатських матерів" (АКСМ).

У тісній будівлі вокзалу військові живуть уже 5 днів, харчуються за власний рахунок, у деяких гроші вже закінчилися. Також солдатів країни-агресорки підгодовують місцеві жителі. Сухпайки військовим не видали. Води також нема. Коли буде відправлення до пункту слідування, теж невідомо.

На опублікованих фото видно, що солдати сплять просто на кахельній підлозі вокзалу.

golubschool.ru

Зазначимо, що від станції Долбіно до кордону з Україною — менше 30 км.