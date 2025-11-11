ТСН у соціальних мережах

Без зв’язку та Wi-Fi: як виглядає унікальна хатина, що плаває серед айсбергів (фото)

На східному узбережжі Гренландії, серед величних айсбергів, є унікальне місце для справжнього відпочинку від цивілізації та пошуку спокою.

Плаваюча хатина

Плаваюча хатина / © BBC

На східному узбережжі Гренландії, серед гігантських айсбергів, журналістка знайшла унікальне місце на Землі — без Wi-Fi та сусідів. Її історія — це особистий досвід абсолютного усамітнення та медитативного спокою під покровом полярного сяйва.

Про це пише журналістка BBC Лора Голл.

Вона провела незабутню ніч у плавучій колибі у Східній Гренландії — це унікальне житло розташоване далеко від зв’язку та сусідів, пропонуючи справжню усамітненість і можливість спостерігати північне сяйво просто з ліжка.

Це незвичайне місце створив місцевий провідник і гляціолог (фахівець, який вивчає лід — Ред) Нікко Сегрето, який прагнув показати туристам велич своєї батьківщини.

«Якщо прийде білий ведмідь — безпечнішого місця не знайдеш. Просто зайди всередину та замкни двері», — іронічно говорить Сегрето, коли залишає своїх гостей серед крижаної тиші.

Хатина, яку можна орендувати через платформу Airbnb, — це утеплений фінський будиночок, розрахований на двох осіб, зі скляною стелею.

Вона стоїть на якорі у безлюдній льодовиковій бухті та забезпечує гостям повне відключення від світу: тут немає Wi-Fi (лише супутниковий телефон), а вечеря складається зі свіжоспійманого лосося із видом на безкраї айсберги.

У середині плаваючої хатини / © BBC

У середині плаваючої хатини / © BBC

Котедж для двох осіб коштує від 1 145 доларів США за ніч (вечеря та сніданок входять у ціну)

«Самотність тут — це звичайна справа. Якщо ви підете вздовж східного узбережжя Гренландії на північ від цього місця, то досягнете поселення Сермілігаак з населенням 209 осіб, а потім нічого протягом 800 км, перш ніж досягнете Іттоккортурмійта з населенням 345 осіб, відомого як одне з найвіддаленіших поселень на планеті. А ще є айсберги, білі ведмеді та нарвали аж до Північного полюса», — описує місце журналістка Лора Голл.

Голл розповіла, що без «цифрового світу» вона почала помічати дивовижні речі навколо:

«Я чую, як морська вода повільно густішає та перетворюється на лід, коли сонце сідає за гори. Пізно ввечері, коли з’являються зірки, сірі хмари формуються та розпадаються, перетворюючись на потоки пурпурового світла, що відбиваються у спокійному морі, що замерзає».

Плаваюча хатина / © BBC

Плаваюча хатина / © BBC

Наступного дня до гості повернувся Нікко Сегрето, аби показати льодовикову печеру, яку він випадково знайшов десять років тому.

Всередині мандрівники побачили дивовижну стелю з давнього льоду та піщану підлогу, яка, за словами гіда, не бачила світла з часів Льодовикового періоду.

Гляціолог Нікко Сегрето зауважує, що в цьому льоду досі замкнені бульбашки повітря віком у мільйони років, і цей лід, на жаль, тане дедалі швидше. Надалі Сегрето планує відкрити новий розкішний проєкт — Vision Lodge — екологічний будинок у гренландській глушині, який поєднає пригоди та відпочинок на природі.

Журналістка Лора Голл розповіла, що перебуваючи у хатині, вона мала час подумати, «сповільнитися і навіть розглянути сам час».

«Тепер, коли я повністю відключилася від повсякденного життя, наступним кроком буде поступово знову увійти в нього та подивитися, чи зможу я взяти з собою частину цієї перспективи», — зазначила Голл.

Нагадаємо, у Британії існує незвичайний готель, де вашим сусідом буде не людина.

