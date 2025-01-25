Безцінні артефакти вкрали за три хвилини: Інтерпол розслідує пограбування музею

У Нідерландах вкрали золоті предмети віком 2,5 тисячі років з колекції румунського музею.

У Нідерландах група грабіжників викрала кілька безцінних артефактів, які були експонатами виставки "Дакія — царство золота та срібла" в музеї Дрентс в Ассені. Експозиція входить до колекції румунського Національного історичного музею у Бухаресті.

Про це повідомляє Dutch News.

"Серед вкрадених речей — золотий шолом Котофенешті, виготовлений майже з чистого золота і датований 500 роком до нашої ери, а також три золоті нарукавні пов'язки", — йдеться в повідомленні.

Пограбування сталося в ніч проти суботи, близько 3:45 ранку. Грабіжники висадили в повітря саморобну бомбу біля будівлі музею, щоб вибух розбив вікна і дозволив їм потрапити всередину будівлі.

Шолом із Котофенешті був одним із ключових експонатів виставки. / Фото: скриншот з відео

Поліція Ассен повідомила, що пограбування, ймовірно, було ретельно сплановано групою досвідчених злочинців. Щоб винести з музею артефакти та втекти з місця злочину грабіжникам знадобилося лише три хвилини. Записи з камер відеоспостереження зафіксували кількох підозрюваних, а приблизно через пів години після вибуху було виявлено згорілий автомобіль, на якому, ймовірно, вони втекли з місця злочину.

Керівник пограбованого музею Гаррі Тупан сказав, що "нічого подібного ніколи не траплялося" за 170 років існування музею.

За словами директора румунського музею Ернеста Оберлендера-Тарнов'яну, він сподівається, що поліції вдасться знайти вкрадені експонати.

"Вони є настільки важливими, що продати їх буде неможливо", – сказав він в інтерв'ю телеканалу NOS.

На виставці в Ассені було представлено понад 50 артефактів стародавнього дакійського царства доримської епохи. Виставка мала закритися в неділю.

Золоті дакійські браслети / Фото: скриншот з відео

До розслідування цього зухвалого пограбування музею було залучено Інтерпол. Проте, за словами детектива Артура Бренда, який спеціалізується на розслідуванні крадіжок творів мистецтва, вкрадене дакійське золото можуть більше ніколи не побачити.

Міністр культури Еппо Бруїнс запевнив громадськість, що Нідерланди зроблять все можливе, щоб повернути викрадені предмети.

"Ці історичні артефакти мають величезне значення для Румунії та її культурної спадщини", – наголосив він.

Нагадаємо, маленький відвідувач музею в Хайфі випадково розбив експонат віком 3500 років. Унікальний керамічний посуд бронзової доби впав і розбився, коли 4-річний ізраїльський хлопчик вирішив зазирнути всередину. Співробітники музею запевнили, що артефакт відреставрують та повернуть до експозиції.

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