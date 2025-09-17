Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Республіканці в Сенаті США роздратовані відмовою президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

Як пише The Hill, така бездіяльність американського лідера наводить на думку, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні.

Видання зазначає, що сенатори-республіканці, які підтримують додаткову військову допомогу Україні та санкції проти російського експорту нафти, здебільшого тримали свій гнів і хвилювання при собі. Але дехто все частіше висловлюється публічно, хоча й намагається не критикувати Трампа безпосередньо, ризикуючи зазнати нападок з боку президента в соціальних мережах.

«Чому ми не обговорювали законопроєкт щодо санкцій проти Росії у залі засідань? Я знаю відповідь на це запитання: президент просив часу, але ми дали йому все літо. Ми дали йому все літо, подивіться, що сталося. Усі думали, що саміт на Алясці щось принесе, але для України це виявилося не дуже добре. Це був просто виступ Путіна», — сказала сенаторка Ліза Мурковскі.

Сенатор Том Тілліс висловив невдоволення відсутністю прогресу у розгляді законопроекту про санкції в Конгресі, заявивши, що ухвалення законопроекту стане потужним сигналом для Росії.

«Це схоже на важіль тиску. Я просто не розумію, чому ми залишаємо цей важіль тиску на столі», — сказав він.

Сенатор, який говорив на умовах анонімності, заявив, що його «нудить від Трампа» та його «любовної інтрижки з Путіним».

За його словами, масована атака Росії з використанням безпілотників та ракет на Україну минулого тижня була серйозною провокацією та очевидною ознакою того, що Путін не боїться серйозних наслідків з боку Вашингтона.

«Вони просто перевіряють, наскільки ми готові прогнутися. Мене від цього нудить», — сказав законодавець.

Інший неназваний сенатор-республіканець зазначив, що Трамп іноді висловлювався жорстко на адресу Росії, але не підкріплював свої слова діями. Він підкреслив, що Трамп посилає м’яко кажучи «суперечливі сигнали» щодо Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації, коли країни НАТО перестануть закуповувати російську нафту.

Після атаки РФ на Польщу очільник МЗС Радослав Сікорський жорстко розкритикував Трампа. Він заявив, заявивши, що замість посилення санкцій він зустрівся з диктатором РФ на Алясці.