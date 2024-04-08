Бездіяльність Конгресу призводить до втрат Україною позицій на полі бою – Білий дім

Карін Жан-П’єр також акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України одразу після канікул цього тижня.

Адміністрація Білого дому звинуватила Конгрес Сполучених Штатів у тому, що ЗСУ втрачають позиції на полі бою через нестачу боєприпасів та озброєнь, оскільки законодавці затримують новий пакет допомоги Україні.

З такою заявою виступила в понеділок під час брифінгу на президентському літаку речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Укрінформ".

"Упродовж останніх кількох тижнів, кількох місяців ми спостерігаємо, як Україна втрачає позиції на полі бою. І це – через бездіяльність Конгресу", – зауважила представниця адміністрації президента США.

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У цьому зв’язку вона наголосила на необхідності для Америки продовжувати підтримку України, як це відбувалося впродовж попередніх понад двох років.

"Вони борються за свою свободу, за демократію, проти агресії Путіна. І ми знаємо, що відбудеться, якщо не відповісти тиранії, якщо не зупинити диктаторів", – наголосила представниця адміністрації президента США.

Карін Жан-П’єр також акцентувала на важливості для Палати представників ухвалити законопроєкт з потребами національної безпеки та підтримкою України одразу після канікул цього тижня.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що намагаються прискорити ухвалення допомоги Україні у Конгресі.

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